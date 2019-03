Alfa Romeo Tonale: prezzo, foto e motori. Le caratteristiche del Suv

L’azienda de “la meccanica delle emozioni” questo lo slogan che anima la casa automobilistica fondata a Milano nel 1910 ha cercato di tenere il più a lungo possibile nascosto il nuovo gioiello. Stiamo parlando della Alfa Romeo Tonale il primo Suv compatto della casa del biscione.

Le caratteristiche della nuova Alfa Romeo Tonale

Il modello avrà l’arduo compito di trascinare verso l’alto le vendite del marchio. I principali competitors sul mercato saranno le seguenti auto: BMW X2, AUDI Q3 e Mercedes GLA. L’auto, o meglio, il suo concept, è stato presentato al Salone di Ginevra di questo 2019. L’autovettura condivide con la Jeep Compass la medesima piattaforma, come ad esempio la trazione, integrale o anteriore. Le dimensioni saranno sicuramente inferiori a quelle del fratello maggiore, il suv Stelvio. Il Suv compatto della casa di Arese si basa anche sulla Jeep Renegade e sulla Fiat 500X. La lunghezza dell’autovettura è stimata intorno ai 440 cm. L’alimentazione delle prime due auto di lancio sarà a gasolio e a benzina. Le prime due versioni dovrebbero essere la 1.0 T3 Firefly da 120 CV per poi salire fino alla versione 1.3 T4 Firefly da 150 e 180 CV.

Le altre versione della Alfa Romeo Tonale e il prezzo di lancio

Nelle versioni a gasolio ci potrebbero essere altre novità nel corso dell’anno. La produzione della Tonale avverrà a Pomigliano a partire dall’estate del 2019, affiancherà la produzione della Fiat Panda. Come abbiamo già anticipato le versioni 1.6 M-Jet da 120 CV e la più grande, ovvero la 2.0 da 140 CV potrebbero arrivare in corso d’opera. La Tonale non solo per le sue dimensioni ridotte, dovrebbe anche avere un prezzo più accessibile rispetto alla Alfa Romeo Stelvio, le cifre sono ancora poco indicative ma dovrebbero essere vicine ai 25.000 € o 26.000 €. C’è da segnalare inoltre che per la fine dell’anno corrente è attesa la versione ibrida plug-in. Questo modello dovrebbe montare una unità elettrica ricaricabile con una batteria di 11-15 kWh. Questo dovrebbe permettere al Suv in versione ibrida di avere una potenza compresa tra i 60 e i 70 CV e di avere una autonomia di almeno 50 KM in versione elettrica. È chiaro che questo genere di vettura non nasce con lo scopo di diventare emblema del mondo “elettrico” in forte crescita a livello di mercato. Le prestazioni e le varie versioni che saranno lanciate durante l’anno dovrebbero portare la casa automobilistica italiana a competere con i colossi di Mercedes, BMW e Audi.

