Real Madrid-Ajax: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale

Tempo di Champions League. Allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid, stasera andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale Real Madrid-Ajax. Calcio d’inizio previsto per le ore 21 italiane.

Real Madrid-Ajax: il momento delle merengues

Capitolo Real Madrid: il momento è fra i più bui e duri della stagione, in seguito all’eliminazione in Copa del Rey contro il Barcellona e alla sconfitta nel Clàsico, sempre coi rivali blaugrana. La Champions League rimane l’unica pista percorribile per salvare una stagione fin qui molto deludente, per quella che è la dimensione in cui i blancos vogliono competere.

Senza lo squalificato Sergio Ramos, mister Solari ritroverà nel 4-3-3 di partenza Varane accanto a Nacho, con Reguilon ancora preferito a Marcelo a sinistra e Carvajal a destra. In mezzo non si prescinde da Kroos, Casemiro e Modric, con Bale in vantaggio su Lucas Vazquez per completare il tridente con Benzema e Vinicius.

Real Madrid-Ajax: la determinazione dei lancieri

Capitolo Ajax: la partita di andata degli ottavi di finale ha mostrato un gioco spumeggiante e uno spirito encomiabile da parte dei lancieri, nonostante la sconfitta. Le statistiche del confronto sono impietose: contro l’Ajax, il Real ha segnato 22 reti e ne ha incassate solo 3. Ma nel calcio tutto è possibile e l’Ajax ha dimostrato che è in grado di fare qualsiasi cosa, se gioca come sa fare.

Erik ten Hag pensa alla conferma di 10/11 della formazione scesa in campo nella partita di andata. Il dubbio risponde al nome di Kasper Dolberg: in caso di rilancio dell’attaccante danese, panchina per Neres e passaggio al 4-3-1-2, con Ziyech alle spalle di Dolberg e Tadic. Se invece dovesse essere preferito Neres, Tadic agirà da riferimento avanzato nel 4-3-3, guidato da de Jong a centrocampo e dal duo De Ligt-Blind in difesa.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Ajax

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius

Allenatore: Santiago Solari

AJAX (4-3-1-2): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, Van de Beek, de Jong; Ziyech; Dolberg, Tadic

Allenatore: Erik ten Hag

Dove vedere in tv e streaming Real Madrid-Ajax

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno, mentre in streaming sarà possibile vederla su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM