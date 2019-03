Amazon Prime Video: serie tv a marzo 2019, le migliori da vedere

Amazon Prime Video è ormai una delle piattaforme di streaming più influenti e conosciute al mondo, insieme a Netflix. Tra serie in licenza e produzioni originali, lo spettatore che si siede in poltrona (o sedia, o divano) avrà sempre un programma di suo interesse da vedere.

Andiamo dunque a dare un’occhiata alle serie tv che approderanno questo marzo su Amazon.

The Widow: Stagione 1 (1° marzo)

La serie con protagonista Kate Beckinsale è arrivata su Amazon Prime Video sin dal primo del mese. L’attrice di Underworld (2003) e Amore e inganni (2016) interpreta qui Georgia Wells, la “vedova” di cui parla il titolo. Suo marito sarebbe, infatti, apparentemente morto in un incidente aereo, ma quando dopo anni ella lo rivede in un servizio televisivo dal Congo, decide di andare sul posto per indagare e scoprire la verità. La donna dovrà fare i conti con una fitta rete di bugie e inganni, e non saranno pochi gli ostacoli che dovrà superare nelle sue investigazioni.

Costume Quest: Stagione 1 (8 marzo)

Dall’8 marzo sarà disponibile su Amazon Prime Video Costume Quest, seria animata basata sull’omonimo videogioco di Tim Schafer uscito nel 2011 su Steam. La serie vedrà quattro ragazzini (Wren, Reynold, Everett e Lucy) fronteggiare le forze del male che infestano la tranquilla cittadina di Auburn Pines. Per farlo, dovranno imparare a destreggiarsi con i poteri nascosti nei loro costumi di Halloween.

Made in Heaven: Stagione 1 (8 marzo)

Sempre l’8 marzo, debutta su Amazon Prime Video Made in Heaven, serie tv indiana prodotta da Excel Entertainment. L’ambientazione sarà l’India di oggi, e la serie seguirà la vita di due donne, avendo come tema principale lo scontro tra le vecchie tradizioni e la modernità.

Esclusiva Amazon Prime Video, American Gods: Stagione 2 (11 marzo)

La prima stagione di American Gods era andata in onda nel 2017. A distanza di due anni, l’acclamata serie basata sul romanzo di Neil Gaiman ritorna su Amazon Prime Video a partire dall’11 marzo, con un episodio a settimana invece che tutti insieme. Lo scontro tra Antichi e Nuovi Dei continuerà in questa seconda stagione, la cui produzione è stata alquanto travagliata: Bryan Fuller e Michael Green, showrunner della prima annata, hanno abbandonato la produzione per via di divergenze creative e di budget; anche Jesse Alexander, loro sostituito, è stato in seguito allontanato. I copioni degli episodi sono anche stati riscritti più volte, persino sul set stesso, e tutto ciò ha portato a ritardi di produzione e sforature di budget.

The Stinky e Dirty Show: la Stagione 2 dal 22 marzo su Amazon prime video

The Stinky & Dirty Show è una serie animata con protagonisti il camion dei rifiuti Stinky e la terna Dirty. Le loro comiche vicissitudini avevano visto la luce nel settembre 2016, e questo 22 marzo sarà disponibile su Amazon Prime Video la seconda stagione del cartone.

Hanna: la prima stagione dal 29 marzo, chiude le novità di Amazon prime video

Quasi a fine mese, il 29 marzo, arriverà infine su Amazon Prime Video Hanna, con la prima stagione di 8 episodi. Le prime due puntate avevano avuto la première con il Berlinale 2019, ma su Amazon si troverà la serie intera in un’unica uscita. Ideata da David Farr e basata sull’omonimo lungometraggio del 2011, la serie tv segue le vicende di Hanna (interpretata da Esme Creed-Miles); figlia di un mercenario a cui la CIA dà la caccia, affronterà un viaggio in Europa in fuga dagli agenti governativi che vorrebbero farla sparire.

