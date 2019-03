MotoGP 2019 Qatar: orario qualifiche e gara, diretta tv e streaming

Tutti sulla linea di partenza, si accendono i semafori: la MotoGP riparte. La stagione 2019 avrà inizio Domenica 10 Marzo a Losail, il circuito del Qatar. Finalmente, dopo i test invernali, si comincerà a fare sul serio.

La gara è più che mai aperta. I partenti tornano a caccia di Marc Marquez, la furia spagnola che è sul trono del motomondiale dal 2016 a bordo della sua fedele Honda con la quale si è portato a casa ben 7 trofei mondiali. Lo spagnolo, reduce dai test proprio in Qatar, si sente quasi al massimo della condizione. Valentino Rossi invece, dopo una stagione non al meglio, cercherà di vincere il decimo titolo, nonostante la carta d’identità segni ormai 40 anni (compiuti lo scorso 16 Febbraio). Chiede alla sua Yamaha più potenza per esser competitivo come un tempo.

Dovizioso e Petrucci ripartono in sella alla Ducati per dare del filo da torcere ai loro rivali e riprendere gli ottimi risultati delle stagioni precedenti. Da sottolineare l’assenza dalla griglia di partenza di Dani Pedrosa, che dopo 13 stagioni ha lasciato il posto a Jorge Lorenzo sulla sua Honda e andrà a rivestire il ruolo di collaudatore in KTM. L’italiano Andrea Iannone salirà invece sull’Aprilia, dopo il divorzio dalla Suzuki. Quest’ultimi vanteranno quindi la coppia di piloti più giovane formata da Rins (22 anni) e Mir (21 anni).

MotoGP 2019 Qatar: orario qualifiche e gara

La struttura resta articolata su tre giorni. Si comincia il Venerdì con le prove libere, Sabato qualifiche e Domenica gara.

In Qatar, le qualifiche partiranno Sabato 9 Marzo 2019 alle ore 16.40 (FP4) seguite dalla Q1 (alle ore 17.20) e dalla Q2 (alle ore 17.45).

Domenica 10 Marzo 2019 la gara si correrà invece alle ore 18.00. (ore 20.00 locali).

MotoGP 2019 Qatar: diretta tv e streaming

La stagione 2019 di MotoGP la potranno seguire in diretta i clienti abbonati di Sky Sport.

Il GP del Qatar sarà quindi visibile Domenica 10 Marzo alle ore 18.00 su Sky. Tuttavia Sabato 9 Marzo 2019 saranno disponibili le qualifiche in differita, alle ore 19.00. Domenica 10 Marzo 2019 alle ore 21 sarà disponibile la visione in differita in chiaro sul canale Tv8 del digitale terrestre.

