Dove vedere Borussia-Dortmund-Tottenham in diretta streaming o in tv

Ecco dunque il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Tottenham, con i tedeschi che hanno bisogno di un miracolo per ribaltare il 3-0 dell’andata.

Borussia Dortmund, mission impossible

La storia della Champions League ci insegna una cosa: se una squadra perde 3-0 all’andata degli ottavi di finale, non riesce mai a ribaltare il risultato. Ci sono stati 7 precedenti ad oggi. Il calcio è imprevedibile e le squadre in campo sono equilibrate sulla carta, quindi lo spettacolo sarà assicurato e l’esito incerto, anche se i favoriti per il passaggio del turno rimangono gli inglesi.

Tottenham, l’impresa sarebbe perdere

Dopo il 3-0 firmato Son, Vertonghen e Llorente, la qualificazione è ad un soffio per gli uomini di Mauricio Pochettino. Nell’ultimo turno di campionato si sono mostrati in forma nell’1-1 rimediato nel derby del nord di Londra contro l’Arsenal ed arrivano forti in germania per questi ottavi di ritorno. Se dovessero passare il turno, sarebbe la seconda volta nella storia del club che il Tottenham giochi i quarti di finale (la prima volta nella stagione 2010/2011).

Le probabili formazioni

In casa Dortmund, Favre dovrà fare a meno di Piszczek sulla corsia di destra in difesa. Davanti a Burki, fiducia a Hakimi e Schmelzer in fascia, con Toprak e Zagadou al centro. Delaney e Witsel avranno il compito di dare equilibrio a centrocampo, mentre Raphael Guerreiro è favorito su Philipp e Bruun Larsen per un posto a sinistra nel trio di fantasisti completato da Sancho e Reus. La vera novità è al centro dell’attacco, dove Mario Gotze dovrebbe essere impiegato come falso nueve. Panchina per Paco Alcacer e Pulisic.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Toprak, Zagadou, Schmelzer; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Guerreiro; Gotze. Allenatore: Lucien Favre.

Nel Tottenham, Mauricio Pochettino ha una certezza: il 3-5-2, sistema che garantirebbe maggiori equilibri agli Spurs. Con Alli ai box e Dier in dubbio, a centrocampo la certezza è rappresentata da Eriksen: accanto a lui, i muscoli di Wanyama e Sissoko. Trippier e Davies agiranno in fascia, con il trio Alderweireld-Sanchez-Vertonghen davanti a Lloris. In attacco ecco la coppia formata da Kane e Son.

TOTTENHAM (3-5-2): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Sissoko, Wanyama, Eriksen, Davies; Son, Kane. Allenatore: Mauricio Pochettino.

Dove vedere Borussia Dortmund – Tottenham

Borussia Dortmund – Tottenham sarà disputata Martedì 5 Marzo 2019 alle ore 21.00 al “Westfalenstadion” di Dortmund. La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky e in streaming per gli abbonati Sky GO.

