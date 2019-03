Dove vedere Porto-Roma in diretta streaming Rai o in tv

Ecco dunque il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, a sfidarsi sono Porto e Roma.

Porto, per ribaltare il 2-1

Forti del gol fuori casa, i portoghesi vorranno sfruttare la storia: il Porto ha eliminato la roma nelle due precedenti occasioni in cui le due squadre si sono affrontate in una sfida di andata e ritorno (in Coppa delle Coppe nel 1981/1982 e nei preliminari di Champions League nel 2016/2017). “Tranquilli, con la Roma vinciamo noi”, così ha detto Marega (attaccante del Porto di rientro da un infortunio) ai suoi tifosi dopo la sconfitta per 2-1 contro il Benfica, in un video diventato virale.

Roma, dentro o fuori

La doppietta di Zaniolo all’andata ha dato il vantaggio ai giallorossi, che non possono cullarsi su un margine di vantaggio così esiguo, né tanto meno aspettarsi che gli obiettivi in europa vengano raggiunti solo grazie ai gol di un diciannovenne. Chissà se gli uomini di Di Francesco riusciranno a vincere nuovamente una partita esterna in una fase ad eliminazione diretta, l’ultimo successo risale al Marzo 2008 contro il Real Madrid proprio in degli ottavi di finale.

Le probabili formazioni

Il Porto, in vista del match contro la Roma, ritrova due pedine importanti: Marega e Otavio. Conceição riparte dal 4-3-3 con Casillas in porta e Militao, Pepe, Felipe e Telles a comporre il quartetto difensivo. A centrocampo pronti Herrera, Pereirae, appunto, il ritrovato Otavio. Davanti spazio al tridente Corona, Marega e Brahimi.

PORTO (4-3-3): Casillas; Militao, Pepe, Felipe, Telles; Herrera, D. Pereira, Otavio; Corona, Marega, Brahimi.

Eusebio Di Francesco si gioca la panchina e potrebbe tornare al 4-2-3-1. Provato Karsdorp terzino a destra, poi i due centrali Manolas e Marcano, favorito su Fazio, e Kolarov a sinistra. In mediana si va verso la coppia Nzonzi-De Rossi, entrambi avanti rispetto a Cristante. Il tridente alle spalle di Dzeko dovrebbe essere formato da Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Dove vedere Porto-Roma

La gara tra Porto e Roma, in programma Mercoledì 6 Marzo alle ore 21.00 all’Estadio Do Dragao sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno, oltre che su Sky Sport ed in streaming su Sky GO.

