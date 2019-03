Strasburgo-Lione: diretta streaming e tv, ecco dove vederla

Sabato 09 Marzo alle ore 17:00 si gioca il match di ritorno tra Strasburgo e Lione. Partita importante per la squadra ospite che deve tentare di recuperare i 5 punti che lo dividono dal Lille e quindi dall’ accesso diretto alla Champions League.

Strasburgo: lo stato della squadra

Strasburgo che torna da una partita difficile in casa del Nizza di Patrick Vieira. La squadra di casa infatti segna l’ unico gol della gara al 20esimo minuto con Y. Atal, difensore clasase ’96, su assist di Saint Maximin. Partita tesa che sfocia quasi in una rissa al 98esimo minuto. L’ arbitro Wattelier espelle Danilo e il neoentrato Grandsir per comportamento antisportivo. Partita che termina sul risultato di 1 a 0.

Lione: lo stato della squadra

Lione che torna da una schiacciante vittoria in casa contro il Tolosa. Squadra di casa che si porta infatti in vantaggio dopo 10 minuti con il gol di Depay. Pareggio che arriva dopo appena 5 minuti con il tiro potente di Dossevi che batte A. Lopes. Al 30esimo minuto è Traore a portare il Lione in vantaggio grazie a un tiro-cross da fuori area che non viene deviato da nessuno sorprendendo Reynet impreparato. Il terzo gol arriva al 35esimo grazie al penalty trasformato da Fekir. Lione che va a segno ancora al 67esimo e al 70esimo minuto con Dembele che trova quindi la doppietta personale. Partita che si conclude sul risultato di 5 a 1.

Il match d’ andata tra Lione e Strasburgo era finito sul risultato di 2 a 0. Lione che riesca a portarsi in vantaggio prima della fine del primo tempo grazie al gol di Terrier su assist di Mendy. Il raddoppio arriva al 64esimo quando, su assist di Depay, Traore concretizza il contropiede del Lione scartando prima il portiere, poi il difensore mettendo a segno un bellissimo gol.

Sabato 09 Marzo alle ore 17:00 si gioca il match di ritorno tra Strasburgo e Lione. Il match sarà visibile tramite DAZN, piattaforma di streaming online.

