Dove vedere Inter-SPAL in diretta streaming o tv

Domenica 10 Marzo alle ore 15:00 si gioca il match tra Inter e SPAL, valido per la 27a giornata della Serie A 2018/2019. Partita importante per i nerazzurri che devono ottenere un buon risultato per recuperare il Milan, in vista anche dello scontro diretto della 28esima giornata. La SPAL invece non deve concedere nulla per fare in modo di non essere raggiunta da Empoli e Bologna, richiando così la retrocessione.

Inter-SPAL: come arrivano i nerazzurri

Nerazzurri che faticano a trovare un equilibrio nelle ultime giornate di campionato giocate. Giungono infatti da una pesante sconfitta in casa del Cagliari. Cagliari che passa in vantaggio al 31esimo grazie al colpo di testa male direzionato di Perisic che finisce nella sua porta regalando un autogol ai padroni di casa. Inter che trova il pareggio al 38esimo minuto grazie al colpo di testa vincente di Martinez su assist di Nainggolan. A riportare il Cagliari in vantaggio è Pavoletti che al 43esimo minuto, su assist di Srna, calcia al volo spiazzando Handanovic. Al 92esimo minuto Barella sbaglia un calcio di rigore tirandolo alto sopra la traversa ma, nonostante ciò, il Cagliari porta a casa la vittoria.

Inter-SPAL: come arrivano gli estensi

SPAL che arriva da una sconfitta in casa contro la Sampdoria. I doriani si portano in vantaggio dopo appena 4 minuti con l’ eterno Quagliarella che, su assist di Bereszynski, realizza una splendido gol al volo. Sampdoria che raddoppia all’ 11esimo minuto grazie al gol di testa di Quagliarella su assist di Linetty. Spal che trova il gol solo al 94esimo minuto grazie alla splendida punizione calciata da Kurtic che batte Audero.

Il match d’andata tra SPAL e Inter era finito sul risultato di 1-2. Nerazzurri che si portano in vantaggio al 14esimo grazie al gol di Icardi su assist di Vrsaljko. Dopo il rigore sbagliato di Antenucci al 18esimo, la Spal ritrova la situazione di parità al 72esimo minuto grazie al gol di Paloschi. A chiuderla definitivamente è Icardi che segna il gol vittoria al 78esimo su assist di Perisic.

Domenica 10 Marzo alle ore 15:00 si gioca il match di ritorno tra Inter e Spal. La partita verrà trasmessa su in diretta su Sky Sport e Sky Sport Serie A. Sarà possibile inoltre vedere il match in streaming tramite la piattaforma Sky Go e anche su Now TV.

