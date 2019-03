Mamma o Papà: trama, cast e finale del film di stasera in tv

Mamma o Papà: trama, cast e finale del film di stasera in tv

Mamma o papà è un film di Riccardo Milano, distribuito nelle sale cinematografiche nel 2017. I protagonisti, Antonio Albanese e Paola Cortellesi, interpretano due genitori in crisi in procinto di separarsi.

Nicola e Valeria hanno preso la decisione consensuale di divorziare e sono pronti ad annunciarlo ai propri figli. I tre ragazzi, di età e caratteri molto diversi, non sembrano turbati dalla notizia e le loro giornate scorrono lente e tranquille. I veri problemi, però, non sono ancora arrivati.

Dove vedere Amici 2019 in diretta streaming, TV o in replica

Mamma o Papà: trama del film con Cortellesi e Albanese, Canale 5

Valeria e Nicola sono i protagonisti della commedia Mamma o papà, remake di un film francese che, con fare ironico, ruota intorno al delicato tema della separazione. In questo caso, il classico stereotipo dei genitori che si fanno la guerra per ottenere l’affidamento dei figli viene però a cadere.

I due genitori, infatti, dopo aver deciso di divorziare, inizieranno una vera e propria lotta per non ottenere la custodia dei tre figli. Questi ultimi, vittime incomprese, dovranno fare di tutto per difendersi dai due bizzarri genitori.

Valeria è un ingegnere edile che ha appena ottenuto un importante lavoro per la Svezia. Nicola, stimato ginecologo, desidera partire per il Mali. Nessuno dei due ha voglia di occuparsi dei figli. Dunque, il giudice, stabilisce che siano proprio i tre ragazzi a scegliere con chi dei due genitori andare a vivere.

Mamma o Papà: finale del film di Riccardo Milani, stasera

I tre ragazzi si ritroveranno a vivere in un vero e proprio incubo, con due genitori incoscienti che fanno di tutto per farsi odiare da loro. Ad un certo punto, i tre fratelli vedono come unica soluzione quella di fuggire lontano, andando a vivere da soli.

L’improvvisa fuga dei figli, farà comprendere a Nicola e a Valeria che hanno davvero esagerato. Il loro egoismo gli ha fatto perdere la cosa più preziosa che avevano. Alla fine, i due genitori decideranno di fare pace e riusciranno a recuperare il rapporto con i tre figli, ormai perduto da tempo.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM