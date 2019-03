Salmo Lunedì: testo e significato nuova canzone dell’album “Playlist”

Da pochi giorni è disponibile online il video del brano Lunedì di Salmo. Si tratta del brano estratto dall’album “Playlist”. Nel video-cortometraggio di quasi 8 minuti, oltre all’artista, l’altro protagonista è l’attore Alessandro Borghi. La regia di YouNuts.

Salmo Lunedì, curiosità

Curiosità: il video è stato girato negli Studios Nu Boyana, a Sofia in Bulgaria.

“L’idea del video – ha dichiarato Salmo – mi è venuta mentre scrivevo il testo della canzone. E mi sono ispirato a film come Io sono leggenda, Twin Peaks, 28 giorni dopo e anche Fight club. Insomma tutta roba per stomaci forti, e per chi adora gli horror”.

Salmo Lunedì, testo brano part I

Di seguito proponiamo il testo integrale del brano.

TESTO

Ah, yeah

Non preoccuparti che in ‘sta fogna nasci con le branchie

Dico grazie a me stesso quindi, bro, danke

Se la fama è un inferno vengo con Dante

Ho la grana, intendo, vengo contante

Se il talento è una condanna giuro pago pegno

La mia vita è come un tuffo in un lago di legno

Sarà che voglio farti il buco per lasciare un segno

Tu che sembri così duro, allora fallo meglio

A volte penso di bruciare come lava in fiamme

Rido solo se mia madre mi lava le canne

Sto davanti allo specchio a far mille domande

Divento vecchio mi chiedo cazzo farò da grande

Magari cambio Stato e schizzo la tipa dentro

Chiudo le porte al passato con le dita dentro

Meglio restare solo e darti una vita in grembo

Perché comprare un mitra solo per sparare al vento

Una vita di corsa, la vita non aspetta

Ma già la vita è corta, tu vuoi la vita stretta

Ti lascerò la borsa perché tieni alla vita

Un giorno, sì, farai la storia, La storia infinita

Vorrei dirti che un giorno ci prenderemo tutto

Ma con le lacrime agli occhi devo svelare il trucco

Qui non abbiamo amici, se resti fuori impari

Sono i diamanti, dici, a farci solitari?

Questo è un altro lunedì di sabato sera

Quindi per favore puoi lasciarmi solo

Mi sento come un lupo quando è luna piena

Guardo la tempesta che distrugge il molo

Hai visto quanto è brutto il mare d’inverno

Fortuna che c’ho sempre gli occhiali da sole

Non voglio compagnia neanche all’inferno

La gente come me morirà da sola

La gente come me morirà da sola

Salmo Lunedì, testo brano part II

La gente come me morirà da sola

La gente come me morirà da sola

La gente come me morirà da sola

Ho paura di impazzire e andare fuori

Mi voglio ripulire e dare colpe alla droga

Dici se non piove non crescono i fiori

Io sono ottimista e ci piscerò sopra

Sai che certe notti mi trapassa un’idea

Ho voglia di affogare ma c’è bassa marea

Se sono ancora vivo perché da quando scrivo

Bro-non respiro vivo in apnea

Tutto così complicato

Certi giorni gioco all’impiccato come Geordie

Mentre conto i soldi

E penso quando galleggiavo nella fogna con Georgie, ehi

Questa trottola che gira non si ferma più

Mi ricorda che sto incubo è così reale

Fare un buco nella testa per cadere giù

Solamente per il gusto di farmi male

Dormo nella culla di Dio

Perso tra il nulla e l’addio

Ho scritto al Creatore e mi ha detto:

“Se cerchi risposte in questione c’è il link sulla bio”

Felice per te che hai imparato a sorridere

So che fa ridere, io non so ridere

Con il cuore in gola voglio solo vivere

Scrivere, morire, rivivere ancora

Questo è un altro lunedì di sabato sera

Quindi per favore puoi lasciarmi solo

Mi sento come un lupo quando è luna piena

Guardo la tempesta che distrugge il molo

Hai visto quanto è brutto il mare d’inverno

Fortuna che c’ho sempre gli occhiali da sole

Non voglio compagnia neanche all’inferno

La gente come me morirà da sola

La gente come me morirà da sola

La gente come me morirà da sola

La gente come me morirà da sola

La gente come me morirà da sola.

Salmo Lunedì, video su Youtube



Infine il video visionabile su Youtube che ha registrato in pochissimi giorni moltissime visualizzazioni.

