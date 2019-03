Moto 2 Qatar 2019: diretta tv e streaming Sky-Tv8, orario qualifiche e gara

L’attesa è quasi terminata, Domenica 10 marzo a Losail il Motomondiale 2019 spegnerà i semafori rossi. Le tre classi Moto3, Moto2 e MotoGP torneranno in pista per regalare tante emozioni agli appassionati di motori facendoli saltare ancora una volta tutti in piedi sul divano.

Motomondiale 2019: una panoramica sulla Moto2

La principale novità nel campionato di Moto2 e Moto3 riguarderà le qualifiche: un gruppo di piloti avrà accesso diretto alla lotta per la pole e gli altri, invece, dovranno provare a guadagnarsi l’ingresso nelle qualifiche che contano. Nello specifico, si svolgeranno tre turni di prove libere che dureranno 40 minuti: i 14 piloti più veloci della classifica combinata accederanno direttamente alle seconde qualifiche. I turni di qualifiche saranno due, ognuno di 15 minuti ed entreranno in Q2 i primi 4 della Q1.

Dopo quanto di buono fatto l’anno precedente Luca Marini crede nella vittoria e sembra essere proprio lui l’indiziato principale per la conquista del titolo a fine stagione. In questi primi test in Qatar però il più veloce è stato Sam Lowes che ha preceduto Tom Luthi, al ritorno in Moto2 dopo la parentesi in MotoGP. Nella top ten entra anche Brad Binder, campione 2016 della Moto3, e Alex Marquez altro candidato forte alla vittoria finale. Da tenere d’occhio sarà inoltre Nicolò Bulega, l’italiano dello SkyRacing Team pare trovarsi finalmente a suo agio su una moto decisamente più adatta alla sua statura ed è pronto a ripagare la fiducia riposta in lui.

Motomondale 2019: dove vedere le gare in TV e streaming

Programmazione Sky Sport MotoGP

Venerdì 8 marzo

ore 12.45-13.25, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 17.05-16.45, Moto2, Prove libere 2, diretta



Sabato 9 marzo

ore 12.20-13.00, Moto2, Prove libere 3, diretta

Sessione di qualifica

ore 16.25-16.40, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.50-17.05, Moto2, Qualifica 2, diretta



Domenica 10 marzo (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 13.10-13.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 16.20, Moto2, Gara, diretta



La programmazione di TV8

Sabato 17 marzo

ore 19.00, Moto3, Moto2 e MotoGP, Qualifiche, sintesi

Domenica 18 marzo

ore 19.15, Moto2, Gara, differita

