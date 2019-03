Dove vedere Frosinone-Torino in diretta streaming o tv

Domenica 10 Marzo alle ore 15:00 si gioca il match di ritorno tra Frosinone e Torino. Frosinone che deve portare a casa un buon risultato per tentare di uscire dalla zona retrocessione; Torino che deve vincere per poter continuare a lottare per un posto nelle competizioni europee.

Frosinone: lo stato della squadra

Frosinone che torna da una partita finita a reti bianche in casa del Genoa, nonostante l’ inferiorità numerica dovuta all’ espulsione di A. Cassata al 34esimo minuto.

Torino: lo stato della squadra

Torino che nella scorsa giornata ha affrontato in casa il Chievo. Partita bloccata fino al 76esimo quando Belotti libera un tiro potente da fuori area che batte Sorrentino. Al 92esimo minuto Rincon porta il Torino sul risultato di 2 a 0 grazie a un tiro all’ incrocio dei pali dal limite dell’ area. Sembra finita quando, al 93esimo minuto, Zaza anticipa Andreolli e, a tu per tu con Sorrentino, segna il gol del 3 a 0.

Il match d’ andata tra Torino e Frosinone era finito sul risultato di 3-2. Squadra di casa che si porta in vantaggio al 20esimo minuto quando, dopo un ottimo passaggio di Zaza, Rincon libera il destro potente da fuori area che batte Sportiello. Torino che raddoppia al 46esimo con Baselli che, approfitta della respinta del portiere al tiro di Zaza e segna un gol facile. Sembra fatta quando al 58esimo minuto, sugli sviluppi di un calcio d’ angolo, Goldaniga accorcia le distanze. Frosinone che si riporta in situazione di parità grazie allo splendido colpo di testa di Ciano al 64esimo minuto. Al 71esimo minuto Berenguer segna il gol vittoria con un bellissimo tiro da fuori area che spiazza Sportiello.

Domenica 10 Marzo alle ore 15:00 si gioca il match di ritorno tra Frosinone e Torino. La partita verrà trasmessa in diretta tv su SKY SPORT. Sarà visibile inoltre tramite la piattaforma Sky Go.

