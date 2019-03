Dove vedere Napoli-Salisburgo in diretta streaming o in tv

Il match tra Napoli e Salisburgo si terrà giovedì 7 marzo alle ore 21:00 presso lo stadio San Paolo.

Come arriva il Napoli alla sfida di Giovedì

Il Napoli, dopo la sconfitta rimediata al San Paolo contro la Juventus, che ha sancito la fine delle speranze azzurre per la conquista dello scudetto, dovrà concentrarsi sul cammino europeo. La squadra di Carlo Ancelotti, anche su richiesta del presidente Aurelio De Laurentiis, punterà con determinazione alla finale di Baku. Il Napoli, nonostante i propri limiti, ha già dimostrato nei gironi di Champions di avere le qualità per mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversario. Gli azzurri nel match di andata degli ottavi di finale della competizione, affronteranno il Salisburgo. La capolista del campionato austriaco parte sulla carta sfavorita, ma è un avversario da non sottovalutare, visti anche i precedenti dello scorso anno. Infatti la squadra austriaca durante la scorsa stagione eliminò la Lazio di Simone Inzaghi ai quarti di finale.

Come arriva il Salisburgo alla sfida di Giovedì

Il Salisburgo sta dominando il proprio campionato e si trova in prima posizione, a quota 51 punti, a più undici dal Lask, secondo in classifica. Gli austriaci nel corso del campionato hanno totalizzato 49 reti, subendone solo 18. In venti partite giocate, i ragazzi di Marco Rose, hanno ottenuto sedici vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta. Nell’ultimo match di campionato la squadra austriaca ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Wolfsberg. L’anno scorso il Salisburgo sconfisse la Lazio nei quarti di finale della competizione, per poi essere eliminato dal Marsiglia nelle semifinali. Squadra che ha dunque una certa esperienza per ciò che concerne l’Europa League, per questo motivo il Napoli non potrà in alcun modo abbassare la guardia e dovrà cercare di chiudere la pratica già nella partita di andata. In totale il Salisburgo ha vinto solo quattro partite europee su 14 contro squadre italiane, mentre Il Napoli non ha mai affrontato una formazione austriaca nelle competizioni UEFA.

Le probabili formazioni di Napoli-Salisburgo

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens All. Ancelotti

Salisburgo (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguené, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Schlager; Wolf; Dabbur, Daka. All. Rose

Dove vedere Napoli-Salisburgo in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252 sul satellite), ma anche in chiaro su TV8. In streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV.

