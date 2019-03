Perugia-Verona: diretta streaming e tv, ecco dove vederla

La partita tra Perugia e Verona verrà giocata Venerdì 8 Marzo 2019 alle ore 21.00 allo stadio Renato Curi di Perugia e sarà valida per la 28a giornata di Serie B.

Si scontrano rispettivamente la settima e la quinta del campionato in una sfida dal sapore di playoff per la Serie A, Perugia-Verona.

Perugia-Verona: umbri, 3 vittorie in 3 partite?

Dopo aver battuto negli ultimi due turni di campionato prima il Venezia per 3-2 e poi la Salernitana per 3-1, il Perugia punta alla terza vittoria consecutiva contro il Verona, che attualmente si trova 4 punti sopra in classifica ma con una partita in più disputata. All’andata ha vinto il Verona in rimonta per 2-1, con reti di Melchiorri prima (Perugia) e poi di Henderson e Di Carmine. Un’occasione perfetta per ottenere la rivincita ed avvicinarsi alle posizioni più alte della classifica.

Perugia-Verona: i veneti vincono ma non convincono

I sostenitori del Verona lo sanno bene: la squadra è vicina alle prime posizioni della classifica ma non convince, soprattutto dopo la brutta sconfitta di Lecce. I tifosi chiedono ai ragazzi allenati da Grosso la continuità che serve a chi punta a tornare nel calcio che conta. Una piazza storica come Verona merita questo. Una vittoria oggi permetterebbe di superare momentaneamente il Pescara, attendendo la loro partita contro il Cittadella, mentre Palermo e Benevento, se pur raggiungibili con 3 punti, hanno entrambe una partita in meno giocata.

Dove vedere Perugia-Verona in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva streaming su DAZN, disponibile su pc, tablet, smartphone e smart TV compatibili.

