Classifica piloti MotoGP 2019 e campionato costruttori per marca

La stagione 2019 del campionato di MotoGP sta per accendere i motori. In questo articolo troverete la classifica piloti MotoGP e quella del campionato costruttori, sempre aggiornate dopo ogni gara. Si inizia il 10 marzo con il GP del Qatar. Quest’anno il campionato sarà diviso in 2 parti, visto che in mezzo ci sarà la pausa estiva che durerà circa un mese. La prima parte comincerà proprio domenica 10 marzo e terminerà il 7 luglio con il GP di Germania. La seconda fase inizierà il 4 agosto in Repubblica Ceca e terminerà con l’ultima gara del 17 novembre a Valencia.

Classifica piloti MotoGP 2019: dove seguire le gare

I GranPremi saranno in tutto 19 e sarà possibile assistere alle gare in diretta su Sky. Alcune di queste saranno trasmesse in chiaro su Tv8, che alternerà dirette e repliche. Per sapere come e dove guardare il MotoGP 2019, vi rimandiamo a questo articolo.

Classifica piloti MotoGP 2019: piloti, team e punteggi

Tra le principali novità del MotoGP 2019 si segnala il passaggio di Jorge Lorenzo alla Honda, al fianco di Marc Marquez. Tre gli esordienti: l’italiano Francesco Bagnaia, lo spagnolo Joan Mir e il portoghese Miguel Oliveira.

Di seguito la classifica piloti MotoGP 2019 sempre aggiornata.

Pilota Nazionalità Pilota Numero Team Punti Posizione Classifica Gare 0/19 Karel Abraham Repubblica Ceca 17 Reale Avintia Racing 0 Francesco Bagnaia Italia 63 Alma Pramac Racing 0 Cal Crutchlow Gran Bretagna 35 LCR Honda Castrol 0 Andrea Dovizioso Italia 4 Ducati Team 0 Aleix Espargaró Spagna 41 Aprilia Racing Team Gresini 0 Pol Espargaró Spagna 44 Red Bull KTM Factory Racing 0 Andrea Iannone Italia 29 Aprilia Racing Team Gresini 0 Jorge Lorenzo Spagna 99 Repsol Honda Team 0 Marc Marquez Spagna 93 Repsol Honda Team 0 Jack Miller Australia 43 Alma Pramac Racing 0 Joan Mir Spagna 36 Suzuki Ecstar 0 Franco Morbidelli Italia 21 Petronas Yamaha SRT 0 Takaaki Nakagami Giappone 30 LCR Honda Itemitsu 0 Miguel Oliveira Portogallo 88 KTM Tech 3 Racing 0 Danilo Petrucci Italia 9 Ducati Team 0 Fabio Quartararo Francia 20 Petronas Yamaha SRT 0 Tito Rabat Spagna 53 Reale Avintia Racing 0 Alex Rins Spagna 42 Suzuki Ecstar 0 Valentino Rossi Italia 46 Yamaha Factory Racing 0 Hafizh Syahrin Malesia 55 KTM Tech 3 Racing 0 Maverick Viñales Spagna 12 Yamaha Factory Racing 0 Johann Zarco Francia 5 Red Bull KTM Factory Racing 0

Classifica costruttori MotoGP 2019: punteggi

Ecco la classifica aggiornata del campionato costruttori del MotoGP 2019.

Team Nazionalità Piloti Punti Posizione Classifica Gare 0/19 Aprilia Italia Espargaró, Iannone 0 Avintia Racing Spagna Rabat, Abraham 0 Ducati Italia Dovizioso, Petrucci 0 Honda Giappone Crutchlow, Nakagami (LCR), Lorenzo, Marquez (Repsol) 0 KTM Austria Syahrin, Oliveira (Tech 3), Zarco, Espargaró (Red Bull) 0 Petronas Yamaha SRT Malesia Morbidelli, Quartararo 0 Pramac Racing Italia Bagnaia, Miller 0 Suzuki Giappone Rins, Mir 0 Yamaha Giappone Viñales, Rossi 0

