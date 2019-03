Telenovela Icardi-Inter: continua il braccio di ferro. Si cerca soluzione

In attesa della sfida di Europa League in casa dell’Eintracht Francoforte, in casa Inter continua a tener banco la situazione legata al presente a al futuro dell’ex capitano Mauro Icardi.

Quest’oggi è avvenuto un nuovo incontro tra le parti, con il giocatore e Wanda Nara da un lato e Beppe Marotta dall’altro. Anche un tweet della società nerazzurra ha sancito questa riunione:

L’Inter punta a reintegrare Icardi in vista del derby

La società nerazzurra è stufa di questo lungo muro contro muro che va avanti ormai da quasi un mese e perciò si stanno facendo alcuni tentativi per far si che, almeno fino al termine della stagione, si arrivi ad una tregua. Un giocatore fondamentale come Icardi serve tanto a Luciano Spalletti, che per le prossime partite dovrà fare a meno anche del Ninja Radja Nainggolan, infortunatosi in allenamento.

Anche per questo motivo si prova a risolvere con Icardi, che si è tirato fuori pure dalla trasferta di Francoforte. A quanto pare la volontà di risolvere sarebbe comune, diverso da quanto riportato fino a qualche giorno fa e l’obiettivo è averlo in campo già prima del derby. È stato inoltre ribadito che la fascia di capitano resterà sul braccio di Samir Handanovic, scelta che all’attaccante rosarino non è mai andata giù.

Il futuro di Mauro Icardi: addio all’Inter, Real e United in pole

In ogni caso l’avventura nerazzurra di Maurito sembra ormai giunta a prescindere al capolinea. A giugno ci sarà infatti la separazione dal club che lo ha acquistato nell’ormai lontana estate 2013.

In pole position c’è ovviamente il Real Madrid, con i media spagnoli che parlano di un’offerta attorno ai 100 milioni di euro che le merengues sarebbero disposti ad offrire in estate all’Inter. Dietro ai madrileni ci sarebbe il Manchester United, che per accaparrarsi Icardi sarebbe disposto ad offrire uno scambio con il coetaneo Romelu Lukaku.

