Porto-Roma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE

La preview di Porto-Roma

Mercoledì sera ore 21 allo Estadio do Dragao di Oporto si giocherà la partita Porto-Roma, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

La partita d’andata è finita 2-1 per la Roma. I giallorossi giocarono una partita strepitosa impreziosita dalla prestazione superba di Nicolò Zaniolo, il quale fu autore della sua prima doppietta in Champions. Ciononostante il Porto riuscì a segnare l’importantissima rete del 2-1 grazie ad Adrian. In Portogallo la musica sarà decisamente diversa, infatti quest’anno in Europa il Porto ha sempre vinto. Il compito per la Roma non sarà facile e la condizione del momento non è delle migliori. La sconfitta per 3-0 nel derby contro la Lazio è una botta pesantissima per i giallorossi. Eusebio Di Francesco è quindi costretto a cercare di condurre la propria squadra al passaggio del turno, se così non dovesse accadere la sua panchina sarebbe ad alto rischio.

Le probabili formazioni di Porto-Roma

PORTO (4-3-3): Casillas; Eder Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Herrera, Danilo Pereira, Torres; Corona, Marega, Brahimi

Allenatore: Conceiçao

ROMA (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; Zaniolo, De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Dzeko, Perotti.

Allenatore: Di Francesco



Porto-Roma: dove vederla in tv e streaming

La partita sarà visibile sia in chiaro su Rai 1, sia su Sky, canale 201 e 252. Il match è disponibile anche in streaming su Sky Go, Now TV e Rai Play.

