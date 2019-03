Pensioni ultima ora: dimissioni Quota 100 pubblico-privato, procedura Inps

Grazie alle nuove misure del Governo Conte come Quota 100 già in queste settimane sono decine di migliaia i lavoratori che hanno deciso di andare in pensione. E vista la ricorrenza dell’argomento in tanti è sorto un dubbio. Una volta maturati i requisiti per andare in pensione, il pensionamento e l’uscita dal mondo del lavoro sono automatici? O devono passare comunque dalle dimissioni? La risposta corretta è quest’ultima. Per cui chiunque volesse andare in pensione deve dare le proprie dimissioni. Vediamo di seguito come è possibile e quali errori vanno a tutti i costi evitati.

Pensioni ultima ora, cosa sapere sulle dimissioni

Tanto per iniziare specifichiamo che la procedura per dare le dimissioni in caso di pensionamento è nella falsa riga di quella che si segue per le dimissioni ordinarie in età lavorativa.

A tal fine è necessario compilare i moduli predisposti dal Ministero del Lavoro. Gli stessi saranno inviati (via pec) al datore di lavoro e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Secondo quanto previsto dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 151/2015 in vigore dal 12 marzo 20 “le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

Inoltre ci sono 7 giorni entro cui il lavoratore “ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità”.

LO SPECIALE SULLE PENSIONI A QUESTO LINK

Pensioni ultima ora, cosa indicare nelle dimissioni

All’interno del modulo è indispensabile specificare la data di decorrenza delle dimissioni. Da intendersi come giorno successivo l’ultimo lavorato. In tal caso bisogna tenere conto e rispettare il periodo di preavviso.

Tale periodo può variare da contratto a contratto oltre dalla condizione personale del lavoratore (livello, anzianità ecc.).

In più la decisione delle dimissioni finalizzata al pensionamento va comunicata al datore di lavoro che dovrà firmarla per ricevuta e accettazione.



Pensioni ultima ora, dimissioni tramite CAF o patronati

Per chi non ha dimestichezza con gli strumenti telematici c’è la possibilità di rivolgersi, ai patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. p

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM