Serie B 2019: Cittadella-Pescara, Spezia-Padova. Dove vederle

Serie B: Cittadella-Pescara, Spezia-Padova. Dove vederle

Il Sabato (9 Marzo 2019) di Serie B si apre, tra le altre partite, con Cittadella–Pescara alle ore 15.00 e si chiude con la sfida delle ore 18.00 tra Spezia e Padova, gare valide per la 28a giornata della stagione 2018/2019.

Procediamo con ordine.

Serie B 2019: Cittadella-Pescara

Allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, la squadra di casa affronterà quella che attualmente è la terza forza del campionato, il Pescara. I veneti si piazzano a ridosso della zona playoff (distante 1 punto) che offrirebbe ai granata la possibilità di giocarsi l’accesso alla Serie A al termine della stagione. Due grandi vittorie sono quelle ottenute nelle giornate precedenti. I ragazzi di Venturato hanno battuto prima il Lecce (ora al sesto posto) per ben 4-1 e poi la capolista Brescia, al Rigamonti, 1-0 gol di Finotto. Sulle ali dell’entusiasmo il Cittadella ha rilanciato la sua classifica ma questa sfida in programma sarà tutt’altro che semplice.

Il Pescara darà del filo da torcere in Veneto. Reduci dalla vittoria allo stadio Adriatico contro lo Spezia (2-0), i Delfini hanno subito dimenticato la sconfitta di Benevento riconquistando la terza posizione proprio sopra i campani (ora un punto sotto). La classifica nelle prime posizioni è molto corta ed è per questo che la squadra biancazzurra deve continuare a cullare il sogno Serie A, distante 3 punti, ma deve contemporaneamente tenere sott’occhio le inseguitrici (Benevento, Hellas Verona e Lecce). Il Brescia che comanda la Serie B non sembra così imbattibile e nelle ultime giornate ha dato segni di cedimento.

Serie B 2019: Spezia-Padova

Nella provincia ligure arriva il Padova, sempre più condannato alla retrocessione. Gli Euganei sono all’ultimo posto con solo 20 punti totalizzati in 27 giornate di campionato. Tuttavia l’ultima sconfitta è stata registrata il 23 Febbraio scorso contro il Pescara (2-0), dopodiché i biancorossi hanno portato a casa due pareggi, 1-1 e 0-0. Il primo di questi è stato molto prezioso perché ottenuto contro il Brescia fermandolo così nella corsa alla massima serie. Il Padova non può sbagliare se vuole sperare nella permanenza in Serie B.

I padroni di casa dello Spezia hanno trovato qualche difficoltà sul loro cammino. Nelle ultime cinque partite hanno respirato solo grazie alla vittoria contro il Livorno per 3-0 (gol di Maggiore, Pierini e Mora), altrimenti hanno perso con Hellas Verona, Carpi e Pescara. Gli Aquilotti (ottavi) sono ancora in zona playoff ma devono guardarsi le spalle dal Cittadella che non lascia margini di errore. Il Perugia di Sandro Nesta (settimo) è a solo un punto (impegnato Venerdì 8 Marzo contro l’Hellas Verona).

Serie B 2019: Cittadella-Pescara e Spezia-Padova. Ecco dove vederle in tv e streaming

La Serie B 2018/2019 è disponibile in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

Sabato 9 Marzo 2019, le partite Cittadella–Pescara e Spezia–Padova saranno trasmesse rispettivamente alle ore 15.00 ed alle ore 18.00.

