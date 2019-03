Salisburgo Napoli: diretta streaming-tv, formazioni e quote.

Giovedì 14 Marzo 2019 alle ore 18:55 si gioca il match di ritorno tra Salisburgo e Napoli. Squadra di casa che si ritrova costretta a non commettere errori data la vittoria per 3 a 0 da parte dei partenopei nella gara d’ andata.

Salisburgo con un piede e mezzo fuori dall’Europa League. Proverà l’impresa

Giovedì, il Salisburgo primo nella classifica generale del campionato austriaco, si ritrova a dover affrontare il Napoli, questa volta in casa. Match d’ andata terminato con una pesante sconfitta che obbliga gli austriaci a giocare una partita perfetta nella speranza di recuperare la scorsa brutta prestazione. Salisburgo che dovrà fare a meno di M. Pongracic a causa di un infortunio alla coscia. In dubbio anche Van der Werff per un infortunio al ginocchio.

Come arriva il Napoli all’appuntamento con il Red Bull Salisburgo

IlNapoli, secondo in classifica di Serie A, deve ripetere la buona prestazione dell’ andata facendo in modo di aggiudicarsi il passaggio del turno. Ancelotti dovrà fare a meno di R. Albiol a causa di un infortunio al ginocchio.

Il match d’ andata tra Napoli e Salisburgo, giocatosi allo Stadio San Paolo di Napoli, era finito appunto sul risultato di 3 a 0 per la squadra di casa. Partita che si sblocca dopo 10 minuti di gioco A. Milik che, su assist di Mertens, si trova a tu per tu con A. Walke; portiere che viene saltato di netto e viene messa così a segno la prima rete della gara. Raddoppio Napoli al 18esimo quando, Callejon serve F. Ruiz al limite dell’ area che tira di sinistro al volo trovando una bellissima rete. All’ 85esimo minuto è Onguene a regalare il terzo gol per i partenopei grazie ad un maldestro intervento di testa in area che finisce dritto nella sua porta.

Salisburgo Napoli: formazioni e quote

Salisburgo ( 4-4-2 ): Walke; Lainer, Ramalho, Onhuene, Ulmer; Schlager, Samassekou, Wolf, Junuzovic; Daka, Dabbur.

Napoli ( 4-4-2 ): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik.

Indipendentemente dalla gara d’ andata, le quote danno l’ idea di una partita ad armi pari. Infatti il Salisburgo è quotato a 2,35 mentre il Napoli a 2,85. Una quota interessante visto il match potrebbe essere il gol, quotato a 1,50 oppure l’ over 2.5 quotato a 1,60.

Giovedì 14 Marzo 2019 alle ore 18:55 si gioca il match di ritorno tra Salisburgo e Napoli. La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport e Sky Sport Uno. Sarò possibile seguire il match anche in diretta streaming tramite la piattaforma Sky Go.

