Cremonese-Benevento: diretta streaming e tv. Ecco dove vederla

Tempo di Serie B. Domenica 10 Marzo 2019 allo stadio G.Zini di Cremona scenderanno in campo Cremonese e Benevento alle ore 15.00.

La squadra di casa è tredicesima, in una zona molto calda. Con soli 27 punti è nel mezzo alla lotta per non retrocedere in Serie C. Lotta che vede coinvolte, insieme ai grigiorossi, il Foggia, il Livorno, il Venezia, il Crotone, il Carpi ed il Padova (anche se le ultime tre sono più staccate). I ragazzi di Rastelli hanno raccolto solo un punto nelle ultime cinque partite, pareggiando 0-0 contro il Padova fanalino di coda. La salvezza sarà in ballo fino alla fine della stagione e bisogna cercare di limitare le cadute.

Situazione certamente differente quella del Benevento. Gli stregoni competono per la risalita in Serie A ed ora sono al quarto posto (43 punti). I campani sono a soli quattro punti dalla vetta e sono raccolti nel gruppone che insegue il Brescia, leader della serie. Tra quest’ultimi ed i giallorossi si frappongono il Pescara ed il Palermo. La squadra di Cristian Bucchi è reduce dalla debacle a Livorno contro gli amaranto, vittoriosi grazie a Diamanti e Gonnelli (2-0). Nonostante la frenata inattesa, il cammino del Benevento non era stato negativo fino a quel momento anzi, le vittorie contro Cittadella (1-0) e contro la diretta concorrente Pescara (2-1) avevano dato morale ai ragazzi sanniti.

La partita di andata tra Cremonese e Benevento si era disputata il 27 Ottobre 2018, con risultato a favore dei campani vittoriosi per 2-1. Coda e Roberto Insigne avevano firmato le due reti giallorosse mentre Migliore, nel secondo tempo, aveva provato ad accorciare lo svantaggio maturato.

Cremonese-Benevento: ecco dove vederla

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM