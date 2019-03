Ascoli-Livorno: diretta streaming e tv, ecco dove vederla

La partita Ascoli-Livorno, valevole per la 28a giornata di Serie B 2019, andrà in scena Domenica 10 Marzo alle ore 15:00. Il match si giocherà presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca, che ospita le partite casalinghe dell’Ascoli.

Ascoli-Livorno: il momento dei marchigiani

L’Ascoli è reduce da due pareggi consecutivi, l’ultimo conseguito in casa del Carpi, gara terminata 1-1. I bianconeri sono in dodicesima posizione, a quota 30 punti, a meno 7 dalla zona dei Playoff e più 4 proprio dal Livorno, in zona Playout. In ambo i casi i padroni di casa cercheranno un risultato positivo e una vittoria consentirebbe loro di lasciarsi alle spalle la zona retrocessione e di avvicinarsi invece alla zona promozione. I ragazzi di Vincenzo Vivarini dovranno avere la giusta motivazione nella gara di Domenica, perché si troveranno davanti il Livorno, che vuole assolutamente risalire la classifica.

Ascoli-Livorno: il momento dei labronici

Il Livorno arriva alla partita di Domenica dalla vittoria casalinga contro il Benevento, che ha visto i livornesi vittoriosi con il risultato di 2-0. Il ritorno alla vittoria della squadra allenata da Roberto Breda, potrà dare fiducia anche in vista della gara contro l’Ascoli. Una vittoria significherebbe molto per i toscani, perché in caso di sconfitta da parte di Foggia e Cremonese, potrebbero abbandonare la zona dei Playout e ciò darebbe loro una boccata di ossigeno. Il Livorno, fino ad ora, ha segnato 25 reti, una in meno rispetto all’Ascoli e ne ha subiti 32, esattamente come i bianconeri. Si prospetta un match equilibrato.

La partita di andata terminò con il risultato di 1-0 per i toscani. L’unica rete del match fu di Filip Raicevic. I precedenti parlano di 4 vittorie bianconere, 6 successi amaranto e 2 pareggi. In vantaggio i toscani per quanto riguarda le realizzazioni: 20 gol del Livorno, 15 dell’Ascoli.

Dove vedere Ascoli-Livorno in tv e streaming

La partita in programma per Domenica 10 Marzo sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming on demand di DAZN.

