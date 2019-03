Isabella Aldovini: età, carriera e vita privata chi è né L’amore strappato

Capelli chiari, occhi azzurri ed un volto dai lineamenti eleganti. Così si presenta Isabella Aldovini, attrice cremonese salita alla ribalta nel 2011 con il film Un matrimonio di Pupi Avati. L’affascinante Isabella si è più volte definita una sognatrice determinata a realizzare i propri progetti artistici. Sempre in cerca di nuove sfide, ha già recitato in ruoli diversi dimostrando grandi doti attoriali.

L’artista inoltre è presente nel cast de L’amore strappato, la nuova serie televisiva diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo che andrà in onda a breve su Canale 5. Una passione quella di Isabella per l’arte in tutte le sue sfaccettature dal teatro, al cinema fino ad arrivare alla scrittura. Ma cosa sappiamo della vita professionale e privata della bella attrice cremonese?

Isabella Aldovini: età e carriera

Isabella Aldovini nasce nel 1979 e fin da piccola coltiva la passione per lo studio e la recitazione. L’attrice ben presto inizia la sua formazione artistica studiando con esperti di teatro classico e sperimentale. Alla recitazione alterna lo studio e nel 2003 si laurea in Relazioni Pubbliche alla Iulm.

Determinata a perfezionare le sue doti artistiche, Isabella intraprende un training professionale con Dominique De Fazio. Successivamente debutta a teatro con i Masnadieri di Shiller e Lulù di Carlo Bertolazzi.

Isabella Aldovini: da Un matrimonio a L’amore strappato

La grande notorietà arriva però nel 2011 quando viene scelta come per il film Un matrimonio di Pupi Avati ed Il bambino Cattivo dello stesso regista. Al teatro e cinema Isabella ha alternato fiction di grande successo come Il Commissario Manara, R.I.S. Delitti imperfetti ed Intelligence. Sempre in cerca di nuovi stimoli, Isabella approda al doppiaggio con Vallanzasca- Gli angeli del male e la fiction i Cerchi nell’acqua.

L’ Aldovini interpreta poi il ruolo di Olga in Currybonara. Quest’ultimo inoltre ha vinto il premio come Miglior corto dell’anno al Visioni Fuori Raccordo Film Festival di Roma. Inoltre, come già detto in apertura di articolo, ad Isabella è stato affidato un ruolo decisivo nella nuova fiction di Canale 5 L’amore strappato.

Isabella Aldovini: la vita privata

Della vita privata di Isabella Aldovini non sappiamo molto. L’attrice infatti è molto riservata e preferisce non divulgare informazioni sul suo stato sentimentale.

