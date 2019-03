7 minuti: trama e cast completo del film stasera in tv su Rai 3

Stasera 8 marzo 2019 su Rai 3 alle 21.20 andrà in onda 7 minuti. Il film del 2016 diretto da Michele Placido è tratto dall’omonimo testo teatrale di Stefano Massini. Quest’ultimo è basato su di una vicenda realmente accaduta in Francia nella piccolo comune di Yssingeaux. Una drammatica storia che racconta i compromessi che si accettano pur di continuare a lavorare.

La pellicola segue il tormento interiore delle protagoniste sospese tra i propri principi e la necessità di portare uno stipendio a casa. Il film girato tra Francia, Italia e Svizzera è stato distribuito da Koch Media ed ha ottenuto ben due candidature ai David di Donatello. Ma qual è la sinossi di 7 minuti?

7 minuti: la trama

La fabbrica Varazzi versa in gravi condizioni economiche. Un’azienda francese si offre di salvare la fabbrica dall’imminente chiusura. Per concludere l’accordo però la multinazionale estera chiede alle operaie di firmare una clausola che prevede la riduzione di 7 minuti della pausa pranzo. Da questo momento in poi spetterà al consiglio sindacale scegliere se accettare questo compromesso pur di salvare il lavoro. Una decisione importante che si scontra con le esigenze reali delle protagoniste.

Il gruppo sindacale è formato da una giovane lavoratrice, un’operaia che è stata trasferita in ufficio dopo che un incidente in fabbrica è costretta a stare su di una sedia a rotelle, un’immigrata africana, una donna che subisce ogni giorno maltrattamenti dal marito. Uno specchio della forza lavoro femminile e delle esigenze diverse a cui ognuna di loro deve dar conto. Cosa faranno le protagoniste di 7 minuti?

Il cast completo di 7 minuti

7 minuti ha potuto contare su di un cast davvero eccezionale. Cristiana Capotondi è Isabella mentre Ambra Angiolini veste i panni di Greta. Michele Placido, oltre ad aver diretto il film, interpreta Michele Varazzi. Donato Placido ha recitato nel ruolo di Donato Varrazzi mentre Gerardo Amato in quello di Gerardo Varrazzi.

Hanno partecipato al film anche Fiorella Mannoia nei panni di Ornella, Violante Placido in quelli di Marianna e Ottavia Piccolo nel ruolo di Bianca. Inoltre Clémence Poésy è Hira, Maria Nazionale è Angela mentre Balkissa Maiga interpreta Kidal. Completano il cast di 7 minuti Luisa Cattaneo nei panni di Sandra, Erika D’Ambrosio in quelli di Alice, Sabine Timoteo è Micaela e Anne Consigny è M.Me Rochette.

