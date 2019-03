Dove vedere la MotoGP Qatar 2019 in diretta streaming, tv o replica MotoGp Qatar 2019 in streaming o tv

Dove vedere la MotoGP Qatar 2019 in diretta streaming, tv o replica

Grande appuntamento con il MotoGP Qatar 2019 nel weekend 8-10 Marzo. Finalmente si riaccendono i riflettori e i grandi piloti sono pronti a tornare in sella alle due ruote dopo aver passato l’inverno a testare le nuove moto.

Saranno 19 i Gran Premi da godere da qui sino a Novembre prossimo. Come consuetudine, prima tappa del campionato sarà Losail, Qatar, in cui, il 10 Marzo, andrà in scena la prima gara dell’anno. Si prospetta una MotoGP emozionante e piena di colpi di scena dove i grandi campioni delle due ruote potranno misurarsi ad alti, altissimi livelli! Grande attesa per il ritorno in pista di Marc Marquez, attualmente campione del mondo, che già nella prima tappa del Gran Premio vorrà a tutti i costi dare il massimo e allungare il suo record di successi. Ma in Qatar lo spagnolo non sarà affatto solo e incontrerà giganti ed esperti della moto come Rossi, Dovizioso, Jorge Lorenzo…

Questo primo weekend di MotoGP avrà inizio Venerdì 8 Marzo con le prove libere da parte dei piloti. Tutti gli eventi riferiti al motomondiale saranno trasmessi in diretta da Sky, sul canale 208 Sky Sport MotoGP. Sabato 9 Marzo, oltre alle diverse prove libere, potremo assistere alle prime qualifiche che avranno inizio alle ore 18.00. Assolutamente da non perdere sarà poi la prima gara del motomondiale di Domenica 10 Marzo, prevista sempre per le 18. (Tutti gli orari riportati fanno riferimento al fuso orario Italiano).

Questa si correrà in notturna con le grandi luci artificiali a fare da sfondo e ad illuminare il deserto. Oltre alla diretta Sky, riservata ai soli abbonati, saranno trasmessi i riepiloghi delle prove e delle qualifiche del Sabato, in chiaro su TV8. Le repliche delle gare saranno sempre trasmesse su TV8 in differita.

Classifica piloti MotoGP 2019 e campionato costruttori per marca

Orari motogp Qatar

VENERDÌ 8 MARZO ( in diretta sui canali Sky)

Ore 13.40-14.25, MotoGP, Prove libere 1, diretta

Ore 18.00-18.45, MotoGP, Prove libere 2, diretta

SABATO 9 MARZO ( in diretta sui canali Sky)

Ore 13.15-14.00, MotoGP, Prove libere 3, diretta

17.20-17.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

18.00-18.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

18.25-18.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

DOMENICA 10 MARZO ( in diretta sui canali Sky)

Ore 13.40-14.00, MotoGP, Warm Up, diretta

Ore 18.00, MotoGP, Gara, diretta

Programmazione MotoGP prevista su TV8

SABATO 9 MARZO

Ore 19.00, Moto3, Moto2 e MotoGP, Qualifiche, sintesi

DOMENICA 10 MARZO

Ore 21.15, MotoGP, Gara, differita

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM