Lecce-Foggia: diretta streaming e tv, ecco dove vederla

La partita tra Lecce e Foggia si giocherà Sabato 9 Marzo 2019 alle ore 15.00 allo stadio Via del Mare di Lecce. Si tratta di un derby pugliese che darà certamente spettacolo.

Lecce-Foggia: salentini verso i playoff

Lecce attualmente in sesta posizione in classifica con 41 punti all’attivo in 25 gare disputate, a soli quattro punti dal Palermo secondo, con altrettante partite giocate, non male il rendimento del Lecce finora, che in questo derby contro i cugini di Foggia non vorrà certo sfigurare e vorrà fare meglio dell’andata, con la partita terminata 2-2 in casa del Foggia. Arriva una brutta notizia intanto dal prefetto di Lecce, il Dott. Cucinotta, che ha disposto il divieto di vendita dei biglietti della partita ai tifosi residenti nella provincia di Foggia, preso atto delle osservazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

Lecce-Foggia: satanelli per uscire dalla zona playout

Situazione opposta a quella dei cugini leccesi per il Foggia, che con soli 26 punti collezionati in 26 gare disputate si trova in 16° posizione in classifica con soli 6 punti di vantaggio dal Padova ultimo. Le concorrenti per uscire dalla zona playout sono vicine: Venezia e Livorno sono a pari punti, la Cremonese è ad un punto di distanza e l’Ascoli, dodicesimo, a 4 punti. La risalita in classifica è possibile, iniziando con un successo nel derby magari, che darebbe un aiuto enorme al morale dello spogliatoio e spianerebbe certamente la strada ad altri successi futuri. Dopo 6 risultati utili consecutivi (5 pareggi ed una vittoria), la vittoria nel derby sarebbe la ciliegina sulla torta.

Dove vedere Lecce-Foggia in tv e streaming

Sarà possibile assistere al match in diretta ed esclusiva streaming su DAZN, disponibile su PC, tablet, smartphone e smart TV compatibili.

