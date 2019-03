Sassuolo-Napoli: dove vederla in diretta streaming o in tv

Domenica 10 Marzo 2019 il Sassuolo ospiterà il Napoli al Mapei Stadium. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 27esima giornata di Serie A, è fissato per le ore 18:00.

Sassuolo-Napoli: come arrivano le squadre

Nel match di andata al San Paolo, la squadra di Ancelotti è riuscita a piegare senza eccessivi problemi i neroverdi di De Zerbi. Il risultato finale infatti è stato di 2 a 0 per i partenopei, grazie ai gol di Milik al 15′ e Fabian Ruiz al 74′.

Sassuolo: La squadra di De Zerbi nella scorsa giornata ha dimostrato di poter riuscire a mettere in difficoltà anche le grandi. I neroverdi hanno infatti sfidato il Milan a San Siro e se non fosse stato per uno sfortunato autogol di Lirola, probabilmente avrebbero potuto portare a casa anche qualche punto. Complice della sconfitta, anche l’espulsione al 64′ dell’estremo difensore Consigli, che dopo una “papera” in uscita ha tirato giù Piatek poco fuori dall’area di rigore. L’inferiorità numerica ha cosi spezzato le speranze del Sassuolo, che contro il Napoli cercherà di rifarsi.

Napoli: Anche i partenopei giungono da un’amara sconfitta nella scorsa giornata; il Napoli ha infatti perso al San Paolo l’importante scontro contro la Juve, prima in classifica. Gli azzurri hanno sicuramente giocato meglio, ma a causa di alcuni episodi sfortunati non sono riusciti a battere la capolista. L’errore sul retropassaggio di Malcuit e la successiva espulsione di Meret per fallo da ultimo uomo su Ronaldo, hanno fatto si che il primo tempo si chiudesse sul 2 a 0 per gli ospiti. Nel secondo tempo il Napoli riapre i giochi con Callejon, complice anche alla ritrovata parità numerica grazie all’espulsione di Pjanic per doppio giallo. Insigne ha sbagliato infine il rigore del possibile pareggio, regalando così la vittoria ai bianconeri e cadendo a meno 16 punti dalla Vecchia Signora. Punti che ora dovranno cercare di essere recuperati.

Sassuolo-Napoli: Dove vederla in tv e streaming

Sassuolo-Napoli si potrà seguire in diretta esclusiva sulle piattaforme di Sky. La partita sarà infatti in diretta televisiva dal decoder Sky sul canale Sky Serie A. Oppure si potrà inoltre seguirla in diretta streaming dalle applicazioni online di SkyGo e NowTv.

