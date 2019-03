Cosenza-Brescia: diretta streaming e tv, ecco dove vederla

La partita tra Cosenza e Brescia verrà disputata Sabato 9 Marzo 2019 alle ore 15.00 allo stadio San Vito di Cosenza. Si affrontano in questo incontro l’undicesima contro la prima in classifica. Andiamo ad analizzare dunque questo match.

Cosenza-Brescia: calabresi a metà tra playoff e playout

Il Cosenza è al momento all’undicesimo posto in classifica, a metà strada. In termini di punti, tra zona playout e zona playoff, infatti è a +7 dal Venezia quintultimo (posizione che si gioca la permanenza in B contro la quartultima) ed a -4 dallo Spezia ottavo (ultima posizione che partecipa ai playoff). Perdere punti in questa fase del campionato sarebbe pericoloso, ma contro la prima della classe sarà certamente un’impresa riuscire a vincere. All’andata infatti aveva vinto il Brescia, anche se solo per 1-0 col gol di Torregrossa.

Cosenza-Brescia: rondinelle per il primo posto da difendere

Il Brescia, primo in classifica al momento, dopo aver perso lo scorso turno contro il Cittadella, ha permesso al Palermo di riavvicinarsi. Ed ecco i siciliani secondi a -2 punti, con una partita disputata in meno e quindi potenzialmente pronti a prendersi il primo posto in classifica. Indipendentemente dalla vittoria o meno del Brescia. Dato questo presupposto, Donnarumma e compagni sono praticamente obbligati a vincere per ridurre al minimo il rischio di perdere la prima posizione. Anche se ricordiamo che sia la prima che la seconda classificata in campionato ottengono la promozione diretta in Serie A, ma certamente è meglio non rischiare di essere inghiottiti nella feroce lotta per i playoff.

Dove vedere Cosenza-Brescia in tv e streaming

Sarà possibile assistere al match in diretta ed esclusiva streaming su DAZN, disponibile su PC, tablet, smartphone e smart TV compatibili.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM