Moto 3 2019: team, piloti e calendario gare in diretta tv o in chiaro Sky-Tv8

Domenica 10 Marzo avrà inizio il mondiale di Moto 3 2019 con prima tappa a Losail in Qatar. Venerdì e Sabato, 8 e 9 Marzo, avranno luogo le prove libere seguite dalla qualifiche per il motomondiale.

In questo 2019 ben 16 team con 29 piloti faranno da protagonisti all’importantissimo campionato annuale. Ben 8 italiani in gara proveranno a conquistarsi il titolo di campione di Moto3 che è sempre mancato all’Italia sin dalle origini della competizione.

Di seguito elencati i diversi team con i corrispettivi piloti:

BEST CAPITAL DUBAI



Jaume Masiá – 5

Andrea Migno – 16

SKYRACING TEAM VR46

Dennis Foggia – 10

Celestino Vietti Ramus – 13

ESTRELLA GALICIA 0,0

Sergio Garcia – 11

Alonso Lopez – 72

REDOX PRUESTELGP

Filip Salač – 12

Jakub Kornfeil – 84

TEAM O

Tony Arbolino – 14

Romano Fenati – 55

PETRONAS SPRINTA RACING

John McPhee – 17

Ayumu Sasaki – 71

KOMMERLING GRESINI MOTO3

Gabriel Rodrigo – 19

Riccardo Rossi – 54

BOE SKULL RIDER

Kazuki Masaki – 22

Makar Yurchenko – 76

SIC58 SQUADRA CORSE

Niccolò Antonelli – 23

Tatsuki Suzuki – 24

ANGEL NIETO TEAM MOTO3

Raúl Fernández – 25

Albert Arenas – 75

HONDA TEAM ASIA

Kaito Toba – 27

Ai Ogura – 79

CIP – GREEN POWER

Darryn Binder – 40

Tom Booth-Amos – 69

LEOPARD RACING

Marcos Ramirez – 42

Lorenzo Dalla Porta – 48

MAX RACING TEAM

Aron Canet – 44

RED BULL KTM AJO

Può Öncü – 61

REAL AVINTIA ACADEMY

Vicente Pérez – 77

Moto 3 2019: calendario e dove vedere le gare

Tutte le gare del mondiale di Moto3 saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky e in streaming sull’app SkyGo, riservata ai soli abbonati. Soltanto alcune delle 19 gare in programma saranno trasmesse in chiaro su TV8.

Di seguito l’elenco delle diverse tappe con riferimento televisivo correlato:

10 marzo

GP Qatar (Losail). Esclusiva Sky

31 marzo

GP Argentina (Termas de Rio Hondo). Esclusiva Sky

14 aprile

GP USA (Austin). Esclusiva Sky

05 maggio

GP Spagna (Jerez). Esclusiva Sky

19 maggio

GP Francia (Le Mans). Esclusiva Sky

02 giugno

GP Italia (Mugello). Trasmesso da Sky e in chiaro da TV8

16 giugno

GP Catalogna (Barcellona). Trasmesso da Sky e in chiaro da TV8

30 giugno

GP Olanda (Assen). Trasmesso da Sky e in chiaro da TV8

07 luglio

GP Germania (Sachsenring). Esclusiva Sky

04 agosto

GP Rep. Ceca (Brno). Esclusiva Sky

11 agosto

GP Austria (Red Bull Ring). Esclusiva Sky

25 agosto

GP Gran Bretagna (Silverstone). Esclusiva Sky

15 settembre

GP San Marino (Misano Adriatico). Trasmesso da Sky e in chiaro da TV8

22 settembre

GP Aragon (Aragon). Trasmesso da Sky e in chiaro da TV8

06 ottobre

GP Thailandia (Buriram). Esclusiva Sky

20 ottobre

GP Giappone (Motegi). Esclusiva Sky

27 ottobre

GP Australia (Phillip Island). Esclusiva Sky

03 novembre

GP Malesia (Sepang). Esclusiva Sky

17 novembre

GP Valencia (Valencia). Trasmesso da Sky e in chiaro da TV8

