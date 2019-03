Diretta Eintracht-Inter: streaming, formazioni e risultato – LIVE

Ci siamo, torna l’Europa League e lo fa con il turno di andata degli ottavi di finale. Importantissimo il match Eintracht-Inter, che si disputerà giovedì 7 marzo 2019 alle ore 18:55 alla Commerzbank-Arena di Francoforte.

E’ sicuramente una delle sfide più interessanti ed equilibrate sulla carta quella fra rossoneri e nerazzurri. L’Eintracht ha fatto dell’Europa League il proprio obiettivo principale in questa stagione. Se in Bundesliga non sono tutte rose e fiori, in Europa il club francofortese sta stupendo un po’ tutti quanti. Motivo per il quale venderà cara la pelle anche contro i meneghini, più forti sicuramente come rosa, ma che nella tana della Commerzbank-Arena avranno da sudare per ottenere un risultato positivo. Si preannuncia il sold out sugli spalti, in uno stadio che può contenere circa 50.000 persone. Mica male dunque. C’è voglia di continuare a stupire, contro un avversario che è ripiombato in una fase di stallo.

L’Inter è infatti reduce dalla sconfitta di Cagliari, arrivata dopo il contestatissimo pari di Firenze. Terza trasferta consecutiva dunque per i nerazzurri, che devono assolutamente ottenere un risultato positivo in questa sfida d’andata, per evitare di complicarsi troppo la vita in vista del ritorno di San Siro. Se il caso Icardi sembra che pian piano si avvii verso una conclusione apparentemente positiva, le prestazioni sul campo lasciano ancora a desiderare. L’avversario di giornata sarà parecchio affamato, motivo per il quale non bisognerà mai abbassare la guardia.

In partite ufficiali, questo è il primo incrocio nella storia tra Eintracht Francoforte ed Inter. Esiste invece un precedente recente in amichevole: il 10 agosto 2014, l’Eintracht batté l’Inter per 3-1.

Le probabili formazioni di Eintracht-Inter

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Ndicka, Falette, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic

Allenatore: Hutter

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Lautaro, Perisic

Allenatore: Spalletti

Dove vedere in tv e streaming Eintracht-Inter

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now TV.

