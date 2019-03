Juventus-Udinese: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE

Venerdì sera alle ore 20:30, all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena il match Juventus-Udinese, anticipo valido per la 27a giornata di Serie A.

La preview di Juventus-Udinese

I bianconeri arrivano dalla vittoria per 2-1 sul campo del San Paolo contro i rivali del Napoli. Questo risultato potrebbe aver definitivamente chiuso il discorso scudetto, con i partenopei staccati ora di ben sedici punti dai bianconeri. I pensieri della Vecchia Signora ora sono rivolti alla fondamentale partita del 12 marzo, quella contro l’Atletico Madrid valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Probabile quindi che Allegri opterà per un turnover contro i friulani.

Dall’altra parte troviamo l’Udinese, squadra che sta deludendo in campionato, ma che nelle ultime sfide si sta riscattando. Infatti i bianconeri arrivano da due vittorie cruciali in ottica salvezza, contro Chievo e Bologna. L’Udinese quindi proverà sicuramente a fare lo scherzetto alla Juve, ma i bianconeri non possono commettere passi falsi prima della partita più importante dell’anno: sono vietati cali di concentrazione!

Il match d’andata terminò per 0-2 in favore della Juventus, che trionfò grazie alle reti di Bentancur e Ronaldo.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

Allenatore: Allegri

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Sandro, De Paul; Zeegelaar; Pussetto, Okaka.

Allenatore: Nicola

Juventus-Udinese: dove vederla in tv e streaming

Il match sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM