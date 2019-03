Fattura elettronica vs Reddito di cittadinanza 2019: cosa cercano gli italiani

Da un lato la fattura elettronica, dall’altro il reddito di cittadinanza. Ovvero, semplificando, da un lato il lavoro costante e la nuova sfida di fronteggiare il recente obbligo di fatturazione digitale per le imprese. Dall’altro il “facile” sussidio mensile da spendere in beni e alimenti di prima necessità. E ancora, da un lato il lavoro inteso in senso tale, dall’altro la possibilità di prendere un assegno mensile senza pensare al lavoro. Bianco e nero, insomma, se volessimo semplificare. Ma come ben sappiamo esiste anche il grigio ed è proprio lì la sfumatura. Quella che nel nostro articolo ci permetterà di capire se le ricerche degli italiani virino più verso la fattura elettronica o più sul reddito di cittadinanza.

Fattura elettronica vs Reddito di cittadinanza: chi vince su Google Trends

Google Trends non può certo essere considerato uno strumento affidabilissimo di rilevazione statistica, perché pur avendo a disposizione diversi dati importanti, non considera certe variabili. Il che, su una ricerca terminologica su Google, possono essere considerate di fondamentale importanza sul piano reale. Tuttavia Google Trends, e lo dice il nome stesso, evidenzia le tendenze recenti e può fungere da spunto per capire una certa realtà, almeno quella cercata sul web e quindi riflessa, sotto certi aspetti, su un piano reale. E allora diamo il via alla sfida: fattura elettronica contro reddito di cittadinanza. Indovinate cosa cercano di più gli italiani?

Fattura elettronica vs Reddito di cittadinanza: ovvero Nord vs Sud

La risposta sembra ovvia e scontata, anche se potrebbe mancare di variabili. In un tweet divenuto virale, il giornalista del Corriere della Sera Marco Castelnuovo pubblica una grafica di Google Trends dove vengono comparate le ricerche sulla fattura elettronica (in rosso) e quelle sul reddito di cittadinanza (in blu).

Dall’immagine l’Italia risulta spaccata a metà: il nord è tutto rosso, il sud è tutto in blu. Una sfumatura più marcata di entrambi i colori significa maggiori ricerche in tal senso. E così mentre i siciliani e i calabresi sembrano più interessati al reddito di cittadinanza, il Nord-Est è tutto per la fattura elettronica.

Fattura elettronica vs Reddito di Cittadinanza: i dati negli ultimi 3 mesi

Adesso vi postiamo un’altra immagine, sempre presa da Google Trends, sempre incentrata sullo stesso raffronto.

Come potete vedere l’Italia è diventata un po’ più blu, anche in alcune regioni del Sud, come la Puglia. Insomma, l’obbligo di fattura elettronica ha decisamente improntato le ricerche su come gestire la fatturazione elettronica senza impazzire. Ma non in modo così spiccato: nel centro-sud solo Abruzzo e Puglia sono le regioni blu. Questo grafico ha ristretto il lasso di tempo rispetto a quello di Castelnuovo, corrispondente a 12 mesi. Il grafico sopra riportato comprende invece gli ultimi 90 giorni.

Fattura elettronica vs Reddito di cittadinanza: i dati nell’ultimo mese

E cosa succede se restringiamo il lasso temporale a 30 giorni?

Il Nord-Est e l’Emilia Romagna continuano a interessarsi della fattura elettronica, mentre il resto d’Italia inizia gradualmente a tingersi di rosso, con sfumature più marcate al Sud.

Fattura elettronica vs Reddito di cittadinanza: i dati dell’ultima settimana

Ecco invece il grafico dei trends risalente agli ultimi 7 giorni.

La fattura elettronica quasi sparisce nel trend delle ricerche e l’Italia è tutta in rosso. E stavolta le sfumature più evidenti sono anche al nord e non solo al sud.

Quanto scritto sopra è a dir poco scontato. La fattura elettronica è stato un trend nei primi 2 mesi dell’anno ben più forte del reddito di cittadinanza. Tema comunque sempre molto cercato nel Meridione, indipendentemente dal periodo analizzato. Quest’ultimo, inoltre, sta crescendo rapidamente visto che dal 6 marzo è stato dato il via libera alla presentazione delle domande. E le ricerche, stavolta, interessano tutte le Regioni, da nord a sud.

Fattura elettronica vs Reddito di cittadinanza: i flussi di ricerca per singole Regioni

Andando ad analizzare le singole Regioni, possiamo notare come si dipana il flusso di ricerche dallo scorso anno a oggi. Sintetizziamo nella seguente tabella.

Regione Interesse per fattura elettronica (28 feb – 6 marzo) (Ultimi 30 giorni) (Ultimi 90 giorni) (12 mesi) Interesse per reddito di cittadinanza (28 feb – 6 marzo) (Ultimi 30 giorni) (Ultimi 90 giorni) (12 mesi) Valle d’Aosta 22% 42% 61% 63% 78% 58% 39% 37% Piemonte 17% 42% 60% 58% 83% 58% 40% 42% Lombardia 19% 47% 61% 58% 81% 53% 39% 42% Trentino Alto Adige 34% 71% 75% 76% 66% 29% 25% 24% Friuli Venezia Giulia 22% 58% 66% 65% 78% 42% 34% 35% Veneto 26% 55% 71% 69% 74% 45% 29% 31% Liguria 16% 52% 62% 58% 84% 48% 38% 42% Emilia Romagna 22% 53% 64% 65% 78% 47% 36% 35% Toscana 18% 46% 61% 59% 82% 54% 39% 41% Umbria 19% 50% 58% 55% 81% 50% 42% 45% Marche 22% 58% 61% 60% 78% 42% 39% 40% Lazio 14% 34% 48% 46% 86% 66% 52% 54% Abruzzo 15% 34% 52% 54% 85% 66% 48% 46% Molise 15% 36% 43% 48% 85% 64% 57% 52% Campania 11% 27% 40% 39% 89% 73% 60% 61% Basilicata 13% 42% 43% 41% 87% 58% 57% 59% Puglia 13% 39% 50% 47% 87% 61% 50% 53% Calabria 9% 27% 35% 35% 91% 73% 65% 65% Sicilia 8% 26% 39% 36% 92% 74% 61% 64% Sardegna 11% 32% 48% 44% 89% 68% 52% 56%

Fattura elettronica vs reddito di cittadinanza: conclusioni

Dalla tabella soprastante si evidenza nettamente un divario tra nord e sud, via via più assottigliato negli ultimi giorni, dove le ricerche sul reddito di cittadinanza sono propagate ovunque, con percentuali più o meno importanti, in ogni caso maggiori al sud, ma di entità rilevante anche nelle regioni settentrionali.

