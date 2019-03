Fiorentina-Lazio: dove vederla in diretta streaming o in tv

Fiorentina-Lazio: Dove vederla in diretta streaming o in tv

Domenica 10 Marzo 2019 la Fiorentina ospiterà la Lazio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 27esima giornata di Serie A, è fissato per le ore 20:30.

Fiorentina-Lazio: come arrivano le squadre

Il match di andata si è concluso con una vittoria della squadra laziale. Partita molto equilibrata sotto l’aspetto delle occasioni, decisa da un gol nel primo tempo di Immobile.

Fiorentina: La squadra di Pioli è reduce da una brutta sconfitta contro l’Atalanta di Gasperini. La squadra toscana ha infatti perso per 3 a 1 all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo; dopo essere passati in vantaggio dopo soli 3 minuti con Muriel, i viola si fanno rimontare e poi sorpassare dalla squadra bergamasca. Questo risultato ha fatto distanziare le due squadre in classifica. La squadra toscana è infatti scesa al decimo posto, scivolando così a meno 5 punti dalla zona Europa. Vincere contro la Lazio significherebbe accorciare su una diretta concorrente per la lotta ad una posizione per le competizioni europee.

Lazio: La Lazio di Inzaghi dopo la bella vittoria per 3 a 0 nel derby romano, è pronta a trovare una vittoria utile a consolidare una posizione nella zona Europa della classifica. Le Aquile devono infatti cercare altri buoni risultati, per così scacciare definitivamente la brutta eliminazione in Europa League, avvenuta con un complessivo di 3 a 0 contro il Siviglia. La sfida di Firenze rappresenta infatti un’altra opportunità importante per rimanere a lottare per un posto in Europa; vincere significa allungare a +8 sui toscani e permetterebbe inoltre di non far fuggire Torino e Atalanta (al momento a pari punti con la romana).

Fiorentina-Lazio: dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Lazio si potrà seguire in diretta esclusiva sulle piattaforme di Sky. La partita sarà infatti in diretta televisiva dal decoder Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Serie A. Oppure si potrà inoltre seguirla in diretta streaming dalle applicazioni online di SkyGo e NowTv.

