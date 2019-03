Roma-Empoli: dove vederla in diretta streaming o in tv

Roma-Empoli: dove vederla in diretta streaming o in tv

Lunedì 11 Marzo 2019 la Roma ospiterà l’Empoli allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 27esima giornata di Serie A, è fissato per le ore 20:30.

Roma-Empoli: come arrivano le squadre

Nel match di andata i romani hanno vinto per 2 a 0 grazie alle reti di Nzonzi e Dzeko. Nonostante ciò che dice il risultato, la partita è stata molto combattuta, con buone occasioni anche per i toscani.

Roma: La squadra della capitale sta vivendo un periodo da incubo. La sconfitta per 3 a 0 nel derby contro la Lazio ne ha dato il via e la recente eliminazione dalla Champions per mani del Porto lo ha peggiorato ulteriormente. Questi risultati, hanno reso ancora più instabile di quanto già fosse la panchina del tecnico Di Francesco esonerato dopo il risultato del Dragao. Al suo posto è tornato Claudio Ranieri. Certamente questa instabilità societaria interna non fa per nulla bene alla squadra, la quale dovrà assolutamente cercare di rialzarsi davanti ai suoi tifosi, contro un avversario che sulla carta non dovrebbe causare troppi problemi.

Empoli: La squadra di Iachini continua ad essere in una zona di alto rischio retrocessione, al momento sono solamente 4 i punti che la distanziano dal Bologna terzultimo. La scorsa giornata è arrivato un pareggio contro il Parma per 3 a 3, arrivato grazie ad un gol del difensore Silvestre al 90+1. I toscani lunedì dovranno provare ad approfittare del momento di debolezza della Lupa e cercare di portare a casa tre punti importantissimi, dal punto di vista del morale e della salvezza.

Roma-Empoli: dove vederla in tv e streaming

Roma-Empoli si potrà seguire in diretta esclusiva sulle piattaforme di Sky. La partita sarà infatti in diretta televisiva dal decoder Sky sul canale Sky Sport Serie A.Oppure si potrà inoltre seguirla in diretta streaming dalle applicazioni online di SkyGo e NowTv.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM