Dove vedere Parma-Genoa in diretta streaming o in TV

Parma-Genoa andrà in scena Sabato 9 Marzo alle ore 18 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma e sarà valida per la 27a giornata di Serie A. Nello scorso turno il Parma ha strappato un punto sul campo dell’Empoli dopo un rocambolesco 3 a 3, mentre il Genoa non è riuscito ad andare oltre l’1 a 1 contro il Frosinone.

Parma-Genoa: Prandelli ritrova il Parma

I due anni nella città emiliana per Cesare Prandelli sono stati, anche a detta dello stesso allenatore, una parentesi fondamentale ed indimenticabile per la sua carriera e la sua vita. Il tecnico di Orzinuovi però messi da parte i sentimenti dovrà fare i conti con la difficoltà del suo Genoa nel coniugare gioco e risultati, oltre alla pericolosità dell’attacco crociato che sarà composto da Biabiany, Inglese e dalla freccia nera Gervinho. I rossoblu arrivano da sei risultati utili consecutivi e cercheranno di vendicare la sconfitta dell’andata che costò la panchina a Ballardini, cercando di far male ad un Parma che spesso in casa concede troppo agli avversari. D’Aversa sembra però aver preparato la sfida con cura essendo stato avvistato a Marassi intento a “spiare” Prandelli e i suoi. Il Genoa dovrà stare molto attento in fase difensiva, soprattutto nel primo tempo. Non solo perché il Parma è la squadra che, in tutta la Serie A, ha segnato di più nei primi tempi, ma anche perché proprio il Genoa è la squadra che ne ha subiti di più, sempre nella prima frazione: 24 sui 41 incassati finora.

Parma-Genoa: le probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Rigoni, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany

Allenatore: D’Aversa

Genoa (4-2-3-1): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic; Lazovic, Bessa, Kouamé; Sanabria

Allenatore: Prandelli

Parma-Genoa: dove vedere il match in TV e streaming

Il match è un’esclusiva Sky, infatti sarà possibile guardarlo in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sui vari dispositivi mobile tramite l’app Sky Go esclusivamente per gli abbonati Sky. Come se non bastasse, ricordiamo che sarà possibile vedere il match in streaming sulla piattaforma online Now TV.

