Frittelle di mele al forno: ricetta con bimby o uvetta senza latte

Le frittelle di mele sono tipiche del Trentino Alto Adige, una splendida regione, ricca di prelibatezze gastronomiche. Oggi vi proponiamo infatti queste frittelle da leccarsi i baffi senza latte.

Ingredienti per preparare le frittelle di mele

2 mele gialle medie

100 g di farina 00

1 limone

60 g di zucchero semolato

100 ml di acqua frizzante

un pizzico di sale

olio per frittura q.b.

mezzo cucchiaino di bicarbonato

Preparazione delle frittelle di mele

Sbucciate le mele, eliminate il torsolo e tagliatele a fette non troppo sottili nel senso della larghezza. Grattugiate la scorza e spremete il limone. Versate il succo di limone sulle mele, mescolate bene per non farle annerire. In una ciotola aggiungete la farina setacciata, lo zucchero, la scorza grattugiata del limone, il pizzico di sale, il bicarbonato, l’acqua frizzante e con uno sbattitore elettrico o una frusta amalgamate il tutto fino ad ottenere una pastella cremosa e liscia.

Portate a giusta temperatura l’olio per frittura, immergete le fette di mele nella pastella e friggetele a fuoco moderato. Fate cuocere da ambo i lati sino alla doratura.

Rimuovete le frittelle di mele già dorate e sistematele sulla carta assorbente. Servite le frittelle di mele, ricetta senza uova e latte, calde o fredde cosparse con zucchero semolato o zucchero a velo.

Queste frittelle sono sfiziose e gustose. Le mele vanno tagliate a fettine e poi immerse nella pastella. Che decidiate di friggerle o di cuocerle al forno, otterrete una merenda deliziosa. Infatti sono ottime da servire come spuntino o dopo un pranzo.

Le frittelle di mele si prestano ad accompagnamenti davvero particolari e da provare. Sono eccellenti assieme alle carni di maiale e ad altri piatti salati.

Un piccolo segreto per renderle irresistibili?

Una spolverata di cannella!

