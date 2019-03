Come e dove festeggiare l’8 marzo 2019: idee e luoghi

Come e dove festeggiare l’8 marzo 2019: idee e luoghi simbolo

L’8 marzo è Giornata Internazionale della Donna, un giorno in cui si ricorda la lotta per l’emancipazione e la conquista di diritti civili.

Durante la storia le donne hanno lottato per raggiungere la parità di genere in tutti i campi. Il diritto al voto è una di queste conquiste. La lotta per l’emancipazione e la parità è ancora molto lontana in alcune zone del mondo e questa giornata, è anche per loro.

Perché l’8 marzo?



Nel 1921 durante la Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste venne deciso che l’8 marzo sarebbe stata la Giornata internazionale dell’operaia.



Perché si regala la mimosa?



La mimosa venne scelta come fiore simbolo perché fioriva nel periodo della festa e per il prezzo ridotto. Da allora questo il fiore simbolo viene donato alle donne ogni 8 marzo per ricordare il lungo percorso per raggiungere la parità di diritti e rendere omaggio alle donne che hanno lottato per permettere ad ogni donna, ragazza e bambina di arrivare ad importanti traguardi, di avere le stesse possibilità secondo un principio uguaglianza universale e di poter scegliere chi essere in modo libero. Ci sono molte altre storie sulle possibili ragioni per il quale la mimosa sia diventata elemento centrale di questa ricorrenza: ve lo spieghiamo qui.

8 Marzo 2019: come trascorrere la festa della donna?

La festa della donna non sempre è amata da tutte per via di facili luoghi comuni, ma rappresenta un’ottimo motivo per trascorrere la serata con le amiche. Sono tante le idee tra cui scegliere per trascorrere la festa della donna, da una cena tranquilla, a un circuito termale, a un concerto. L’importante è trascorrere questa ricorrenza così significativa assieme alla donna a cui tenete. Inoltre, in tutta Italia si celebrano cortei e manifestazioni a cui poter partecipare.

