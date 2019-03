Juventus-Atletico Madrid: diretta streaming-tv e quote, ecco dove vederla

Arriva finalmente il momento di rivalsa per la Juventus. Martedì 12 Marzo si giocherà infatti il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Juventus-Atletico Madrid, all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00.

Juventus-Atletico Madrid: il Match

La torinese dopo aver giocato un brutto match di andata al Wanda Metropolitano, dove i padroni di casa si sono imposti per 2 a 0 grazie alle reti dei due centrali di difesa, Gimenez e Godin, la Vecchia Signora dovrà ora cercare di ribaltare quel risultato. La squadra da affrontare è molto ostica e solida, capace di rendersi incisiva non appena può. I ragazzi di Allegri dovranno perciò cercare di esprimere il miglior calcio possibile per ribaltare il risultato, e dovranno concedere pochissimo a livello difensivo; subire un gol significherebbe infatti, complicare ulteriormente le cose.

La sconfitta per 2 a 0 all’andata, fa si che i bianconeri per passare nei tempi regolamentari debbano assolutamente segnare almeno tre reti, senza però subirne nemmeno una. Il gol fuori casa dell’Atletico alzerebbe a quattro i gol minimi per passare direttamente, visto che nel caso di 3 a 1 per la Juventus, i colchoneros passerebbero ai quarti di finale, vista la doppia valenza del gol in trasferta. Nel caso di 2 a 0 dopo i tempi regolamentari si procederebbe ai supplementari e poi eventualmente ai rigori.

La Juventus dovrà sicuramente compiere un’impresa, ma lo United ci ha già dimostrato che nulla è impossibile.

Champions League 2019 in TV: diretta streaming e Rai-Sky, dove vederla

Juventus-Atletico Madrid: Quote

Secondo i bookmakers la Juventus risulta nettamente favorita sui colchoneros; la vittoria della Vecchia Signora è infatti quotata a 1.70, contro il 5.25 della squadra di Simeone, il pareggio è invece a 3.65. Visto l’alto livello delle due squadre e il risultato d’andata, le case di scommesse danno come più probabile una partita abbastanza “chiusa”, il risultato NOGOL è infatti a quota 1.77 contro l’1.95 del GOL.

Partita difficile per prevedere possibili combo; sappiamo per certo che la squadra di casa deve ribaltare il risultato dell’andata e che perciò si getterà all’attacco fin da subito, rischiando magari a volte di lasciare occasioni agli avversari. Data questa premessa la combinazione 1+OVER 2.5+GOL non sembra così impossibile, e ha una quotazione anche molto allettante, è infatti data a 4.00.

Juventus-Atletico Madrid: Dove vederla

Juventus-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali di SkySport. Si potrà inoltre seguire in streaming online mediante NowTv e SkyGo, piattaforme sempre di Sky.

