Domenica 10 marzo 2019 alle 21.21 andrà in onda una nuova puntata de Il silenzio dell’acqua. La fiction di Canale 5 diretta da Pier Belloni torna con un secondo appuntamento dopo l’esordio dell’8 marzo 2019. Una serie ad alta tensione che fin da subito presenta difficili misteri da risolvere e complicate relazioni umane. La fiction, che in realtà è un remake di Broadchurch, telefilm britannico molto amato dal pubblico inglese, ha tutte le carte in regola per conquistare il pubblico.

Una storia coinvolgente quella de Il Silenzio dell’acqua che si muove in equilibrio tra indagini poliziesche e lei difficoltà dei personaggi a confrontarsi con il mondo esterno. La fiction, composta da quattro puntate, ha come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. I due attori, molto amati dal pubblico italiano, vestono i panni del vicequestore Luisa e del poliziotto Andrea Baldini. Ma cosa succederà nella seconda puntata de Il Silenzio dell’acqua?

Il silenzio dell’acqua: trama e anticipazioni seconda puntata 10 marzo 2019

Dopo le indagini sulla scomparsa della 16 enne Laura, la prima punta de Il Silenzio dell’acqua si è conclusa con la drammatica scoperta del corpo senza vita della ragazza. Durante il secondo appuntamento l’ispettore Luisa Ferrari ed il poliziotto Andrea Baldini cercheranno di far luce su questo agghiacciante omicidio. I due colleghi durante le indagini avranno modo di conoscersi meglio ma subito sarà chiara la grande differenza di carattere che c’è tra di loro. Mentre Andrea infatti si mostra aperto e disponibile al dialogo, Luisa sembra fredda e distaccata. Ma l’affabile uomo in realtà non ha racconta proprio tutto alla collega e ben presto si scoprirà che Andrea nasconde dei segreti.

Il rapporto tra i due protagonisti si complica ancora di più quando durante le indagini sulla morte di Laura spunta il nome di Matteo Baldini, figlio di Andrea, nella lista dei sospettati. Cosa succederà nella prossima puntata de Il silenzio dell’acqua?

