Chi è Larus: rapper figlio di Ignazio La Russa che canta “sono tutto fatto”

Larus è il nome d’arte del figlio di Ignazio La Russa, politico e Vicepresidente del Senato. Leonardo Apache è il terzogenito del senatore, la scorsa settimana ha rilasciato una sua canzone ufficiale dal titolo “sottovaluti” (rmx). Questa canzone è stata prodotta in collaborazione con Apo Way. Il testo ha suscitato diverse reazioni tra cui quella del padre, negativa. Scopriamo i dettagli.

Larus canta “sono tutto fatto” ma il padre smentisce: “ha un altro significato”

Come avevamo già accennato il pezzo musicale rilasciato dal figlio di Ignzio La Russa ha suscitato la reazione del padre. Una delle strofe della canzone recita: “sono tutto fatto” ma il padre ha assicurato che il significato di quella frase è un altro e che i padri sono sempre gli ultimi a sapere se i figli fanno uso di droghe. Il senatore ha poi chiosato: “se lo prendo con la droga lo ammazzo”. La canzone, online su YouTube, non ha riscosso particolare successo, le visualizzazioni sono state circa 13mila, un centinaio invece i commenti riguardanti maggiormente il rapporto tra il ragazzo e il padre.

Il botta e risposta tra Ignazio La Russa e il figlio

Il Vicepresidente del Senato ha svelato poi un retroscena. Una chiacchierata tra genitore e figlio riguardante il rap. Larus ha affermato che senza parolacce le canzoni rap non hanno senso, come a sottolineare che non fanno tendenza se sono “politicamente corrette”, quando il padre gli ha chiesto il perché Larus ha risposto: “papà non sai un caz*o dei rapper”. La Russa ha anche detto: “Io sono un liberale, ho le mie idee e non voglio imporle agli altri”.

