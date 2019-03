Manchester City-Schalke 04: diretta streaming-tv e quote, ecco dove vederla

Manchester City-Schalke 04, match di ritorno degli ottavi di Champions League, si giocherà Martedì 12 Marzo all’Etihad Stadium di Manchester. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00.

Manchester City-Schalke 04: il Match

Il match di andata è terminato con un 3 a 2 per il City. La squadra di Manchester è riuscita così a portare a casa una vittoria come previsto, anche se ha faticato molto di più di quello che ci si aspettasse. La vittoria in trasferta, agguantata con Streling al 90′, permette alla squadra di Guardiola di poter giocare il ritorno in totale tranquillità; lo Schalke, per poter passare deve infatti vincere con ben 2 gol di vantaggio (0-2, 1-3…) o segnando almeno 4 gol, il distacco può essere anche di un solo gol visto i gol in trasferta. Il passaggio del turno sembra perciò più che delineato a favore del City, visto che i precedenti 2 gol dei tedeschi sono arrivati entrambi da penalty con Bentaleb, ma nulla è ancora scritto.

All’Etihad Stadium il City può procede nella competizione senza alcun problema a meno di clamorosi scivoloni.

Champions League 2019 in TV: diretta streaming e Rai-Sky, dove vederla

Manchester City-Schalke 04: Quote

Partita a senso unico per i bookmakers, l’1 del City è infatti quotato solamente a 1.14, contro il 2 per lo Schalke quotato addirittura a 18. Anche il pareggio è reputato abbastanza improbabile, vista la sua quota a 8.25. Nonostante l’andata sia finita ben 3 a 2 per il City, le quote per il GOL al ritorno sono alte, quotato infatti a 2.15, contro l’1.60 del NOGOL.

Sono 2 le combo consigliate per questa partita: la prima è meno rischiosa, si tratta infatti di un semplice 1+OVER 2.5 a 1.43; per i più intrepidi segnaliamo un buon 1+NOGOL+OVER 2.5 a 2.85.

Manchester City-Schalke 04: Dove vederla

Manchester City-Schalke 04 si potrà seguire in diretta esclusiva sulle piattaforme di Sky. La partita sarà infatti in diretta televisiva dal decoder Sky sul canale SkySport; oppure la si potrà inoltre seguire in diretta streaming dalle applicazioni online di SkyGo e NowTv.

