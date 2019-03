Ottavia Fusco Squitieri: età, marito e chi è la moglie di Pasquale

Attrice e cantante italiana anni ’90, Ottavia Fusco Squitieri è nel cast di L’Amore strappato.

Si tratta di una serie televisiva drammatica in arrivo su Canale 5 nella primavera del 2019. La storia segue le vicende di un clamoroso errore giudiziario: la vita di una famiglia viene stravolta dall’accusa (ingiusta) di molestie nei confronti del padre di famiglia. Diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, la storia si ispira a una vicenda realmente accaduta e al romando Rapita dalla Giustizia di Angela Lucanto.

Chi è Ottavia Fusco Squitieri, la moglie di Pasquale Squitieri

Nata ad Asti nel gennaio del 1967, Ottavia Fusco si avvicina al teatro dopo aver letto l’autobiografia di Vittorio Gassman, Un grande avvenire dietro le spalle.

Attrice e cantante, Ottavia inizia la sua carriera lavorando alla conduzione di alcune trasmissioni radiofoniche per la Rai. Come altri suoi colleghi nella serie presto in onda, il suo debutto come attrice prende parte in teatro con Kabaret tedesco Wunderbar diretto da Patrick Rossi- Castaldi. Dopo altri impegni teatrali, nel ’97 inizia la sua partecipazione nelle grande sale con Ti amo Maria e Biuti Quin Olivia. Prima di ogni altra cosa, la Fusco ama definirsi una cantante. L’artista, infatti, ha anche inciso un album, Gli anni zero, con importanti collaborazioni. Nel 1996 assieme a Andrea Liberovici (compositore, regista e cantautore torinese) ha fondato la Compagnia Teatro del suono.

Sentimentalmente, l’attrice ha vissuto un amore di ben 14 anni con il regista e sceneggiatore partenopeo, Pasquale Squitieri. I due, dopo essersi conosciuti nel 2003, sono stati sposati dal 2013 al 2017 fino alla scomparsa di Pasquale. Nonostante i tanti anni passati vissuti assieme, la coppia non ha mai avuto figli. Sul profilo Instagram di Ottavia, al posto di figli e nipoti, risultano due gatti che l’attrice ama molto.

