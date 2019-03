Bayern Monaco-Liverpool: diretta streaming-tv e quote, ecco dove vederla

Bayern Monaco-Liverpool, match di ritorno degli ottavi di Champions League, si giocherà Mercoledì 13 Marzo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00.

Bayern Monaco-Liverpool: il match

Sfida ancora completamente aperta quella tra Bayern e Liverpool. Entrambe hanno la piena possibilità di passare, e si giocheranno il tutto per tutto per un posto nei quarti. Lo scorso anno il Liverpool è arrivato fino in finale, dove ha però perso contro il Real, e quest’anno tenterà sicuramente di riconfermarsi a quei livelli. Anche il Bayern lo scorso anno è stato eliminato dal Real Madrid, che lo ha battuto però in semifinale. Ora che i Galacticos sono stati estromessi dall’Ajax, entrambe le squadre cercheranno di centrare il passaggio per cercare di conquistare il prestigioso trofeo dalle grandi orecchie.

La sfida tra Bayern Monaco e Liverpool è una delle uniche due partite nel turno di andata che è terminata senza reti, assieme a quella tra Lione e Barcellona. Il risultato di 0 a 0 all’andata obbliga il Bayern a dover vincere in casa: un altro 0 a 0 durante i tempi regolamentari porterebbe ai supplementari e successivamente nel caso ai rigori. Il Liverpool ha a disposizione 2 risultati su 3 nel caso segnasse. Può infatti vincere o pareggiare, visto il valore doppio dei gol fuori casa.

Bayern Monaco-Liverpool: le quote del match

Partita che si prospetta molto equilibrata quella tra Bayern Monaco e Liverpool. Secondo i bookmakers la favorita è il Bayern, il risultato 1 è infatti a quota 2.15, contro il 2 a 3.25. Anche la quotazione della X dimostra che ci si aspetta una partita molto “tirata”, visto la quota a 3.60. Previste anche reti da entrambe le parti, la quota del GOL è infatti a 1.60, a differenza del NOGOL a 2.20.

Delle buone combo potrebbero essere: un probabile 12+Over 2.5 a quota 1.95 oppure un buon 1X+GOL a 2.15.

Bayern Monaco-Liverpool: Dove vederla in tv e streaming

Bayern Monaco-Liverpool si potrà seguire in diretta esclusiva sulle piattaforme di Sky sul canale Sky Sport Uno. Oppure la si potrà seguire in diretta streaming dalle applicazioni di Sky Go e Now Tv.

