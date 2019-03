Sassuolo-Napoli: probabili formazioni, quote e diretta Tv o streaming

Sassuolo e Napoli saranno avversarie nella 27a giornata della Serie A 2018/2019. Domenica 10 Marzo 2019, alle ore 18.00 si accenderanno i riflettori del Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Sassuolo-Napoli: come arrivano i neroverdi

Partiamo dalla squadra di casa. Il Sassuolo sta attraversando un brutto periodo di forma ma tutto sommato la squadra di Roberto De Zerbi non ha mai rinunciato ad esprimere un ottimo calcio fondato sul palleggio e sul possesso palla, vero marchio di fabbrica della squadra emiliana. La rosa a disposizione è molto giovane ma i ragazzi sono talentuosi e qualcuno ha già fatto brillare gli occhi alle grandi squadre del calcio europeo. L’ultimo successo dei neroverdi è datato 26 Gennaio 2019, 3-0 sul Cagliari con i gol di Locatelli, Babacar (rigore) e Matri. Il Sassuolo ha poi collezionato due pareggi (contro Genoa e SPAL) entrambi terminati 1-1 e tre sconfitte (contro Juventus, Empoli e Milan). Nonostante il periodo di appannaggio occupa l’undicesima posizione con 31 punti, fuori dalla zona calda per la lotta alla retrocessione. La partita di Domenica sarà stimolante per i ragazzi di De Zerbi che si misureranno contro la seconda forza del campionato.

Sassuolo-Napoli: come arrivano gli azzurri

La formazione partenopea è saldamente al secondo posto. Carlo Ancelotti, vero fuori classe alla guida della squadra, si deve arrendere alla forza della Juventus che ormai da 8 anni domina in Italia. Proprio contro i bianconeri è arrivata l’ultima sconfitta in campionato, settimana scorsa, pietra miliare sulla Serie A nelle mani dei ragazzi di Allegri volati a +16 sugli azzurri. Partita come da tradizione molto sentita e quindi molto tesa. Scudetto virtualmente alla Juve o campionato parzialmente riaperto. L’espulsione del portiere Meret per un -discusso- fallo su Cristiano Ronaldo che avanzava indisturbato verso la porta, è stato l’episodio che ha fatto scoppiare la serata. Napoli in 10 uomini e Juventus che trova subito il vantaggio con una bella punizione di Pjanic. Poco dopo Emre Can raddoppia e porta la sua squadra negli spogliatoi sul risultato di 2-0. Gli uomini di Ancelotti non si perdono d’animo e nel secondo tempo accorciano le distanze con Callejon e chiudono la Juve nella sua area di rigore (complice l’espulsione proprio di Pjanic ad inizio ripresa). A pochi minuti dal termine sui piedi di Insigne c’è una grande occasione: calcio di rigore. Palo. Napoli condannato e vittoria dei bianconeri.

L’Europa League tutto sommato è il luogo dove gli azzurri possono esprimersi al meglio ed ambire al trofeo. Dopo aver eliminato lo Zurigo, Giovedì 7 Marzo si è presentato al San Paolo il Salisburgo battuto nettamente 3-0 (con gol di Milik, Fabian Ruiz ed un autorete).

Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola; Demiral; Ferrari; Rogerio; Duncan; Magnanelli; Locatelli; Berardi; Babacar; Djuricic

Allenatore: De Zerbi

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit; Chiriches; Koulibaly; Ghoulam; Ounas; Allan; Fabian Ruiz; Verdi; Insigne; Milik

Allenatore: Ancelotti

Sassuolo-Napoli: le quote del match

Favorito il Napoli, la cui vittoria è quotata a 1.57 (contro 6.00 del Sassuolo). I bookmakers danno inoltre il pareggio a 3.80.

La partita nel girone di andata si era conclusa 2-0 per i partenopei con gol di Ounas ed Insigne. Il 13 Gennaio 2019 le squadre si erano inoltre sfidate negli ottavi di Coppa Italia che avevano visto vittoriosi nuovamente il Napoli per 2-0.

Sassuolo-Napoli: diretta tv o streaming. Dove vederla

Domenica 10 Marzo 2019, alle ore 18.00 la partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva in tv su Sky Sport Serie A. In streaming sarà disponibile alla visione su Sky Go e Now TV.

