Chievo Verona-Milan: probabili formazioni, quote e diretta Tv o streaming

Sabato 9 Marzo 2019, alle ore 20.30, scenderanno in campo Chievo e Milan nella gara valevole per la 27a giornata della Serie A 2018/2019. Lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona è pronto ad accendersi.

Chievo Verona-Milan: come si presentano i clivensi

Il Chievo occupa sempre l’ultima posizione della classifica. Complice la penalizzazione di 3 punti (causa plusvalenze fittizie) e l’annata travagliata, i ragazzi di Mimmo Di Carlo hanno portato a casa soli 10 punti in 26 giornate di Serie A. Il pareggio casalingo rimediato con il Genoa (0-0) aveva fatto respirare i gialloblu, sconfitti però Domenica scorsa a Torino contro i granata. Nonostante una buona prestazione, i clivensi sono stati colpiti da Belotti, Rincon e Zaza, ed hanno dovuto arrendersi alzando bandiera bianca, atteggiamento rimproverato da Di Carlo a fine partita. Dopo l’impegno contro il Milan questa giornata, saranno chiamati ad un’altra sfida complicata (Domenica 17 Marzo) con l’Atalanta mentre la Serie B sembra sempre più vicina.

Chievo Verona-Milan: come arrivano i rossoneri

La brigata di Rino Gattuso, vero condottiero, è in un gran momento di forma. L’eliminazione dall’Europa League, le ombre natalizie in cui i risultati scarseggiavano e l’addio controverso di Higuain sono ormai lontani ricordi. A Milanello si sono rimboccati le maniche: poche parole e tanto sudore in quel rifugio che teneva lontane le critiche, a volte eccessive.

Il Milan ora è tornato grande, è tornato a ringhiare come il suo allenatore. Una sola sconfitta nel 2019 (1-0 nella SuperCoppa italiana contro la Juventus, nonostante una buona prestazione), semifinale di Coppa Italia, compattezza difensiva ritrovata -grazie anche alle straordinarie prodezze di Gigio Donnarumma, che sta rispondendo alle critiche di qualche mese fa, un gioco più ordinato e soprattutto i gol. I gol che portano la firma di Piatek, cecchino polacco chiamato al salto di qualità dal Genoa per sostituire il deluso Higuain passato alla corte inglese di Sarri. Il ragazzo non ha sentito la pressione della maglia ed ha subito conquistato il pubblico di San Siro a suon di reti (con l’esultanza ormai emblematica). L’eleganza di Paquetà, gioiello brasiliano arrivato a Gennaio con il peso di un grande investimento, ha contribuito a rendere fluida e meno confusa la costruzione delle azioni rossonere diventando un tassello titolare.

L’infermeria intanto comincia a svuotarsi dopo l’emergenza. Biglia potrebbe partire titolare a Verona insieme a Conti, in modo tale da mettere benzina nelle gambe e far rifiatare alcuni compagni. Un’altra buona notizia: Mattia Caldara, dopo 134 giorni, è stato convocato ufficialmente da Gattuso.

Chievo Verona-Milan: le probabili formazioni

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli; Bani; Barba; Jaroszynski; Leris; Doiussé; Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini; Stepinski.

Allenatore: Di Carlo

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti; Musacchio; Romagnoli; Laxalt; Kessié; Biglia; Paquetà; Suso; Piatek; Castillejo.

Allenatore: Gattuso

Chievo Verona-Milan: le quote del match

La partita di andata si era conclusa 3 a 1 per il Milan, il 7 Ottobre 2018. Rossoneri nettamente favoriti anche Sabato 9 Marzo 2019, secondo i bookmakers sarà infatti la squadra di Gattuso a portarsi a casa i tre punti (quotato a 1.57 contro 6.25 del Chievo). Pareggio quotato a 3.90.

Chievo Verona-Milan: diretta Tv o streaming. Dove vederla

Il match in programma alle ore 20.30, sarà trasmesso Sabato 9 Marzo 2019 in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

