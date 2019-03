Campionato albanese di calcio sospeso per ripetute violenze contro gli arbitri

In Italia, come nel resto d’Europa, si critica spesso l’operato arbitrale in relazione all’utilizzo del VAR. Ma nel campionato albanese di calcio – la Kategoria Superiore – succede qualcosa di peggiore.

La notizia di oggi è infatti quella di una sospensione del torneo a causa delle ripetute violenze nei confronti dei direttori di gara. L’ultimo episodio dei quali è avvenuto soltanto pochi giorni fa nella massima divisione nazionale. Ed è stata proprio quella la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Campionato albanese di calcio sospeso: ecco cosa è accaduto

A riportare l’accaduto è La Gazzetta dello Sport. Lo scorso 3 marzo, al termine della sfida fra Kamza e Laci, il signor Eldorian Hamiti è stato assalito da diversi tifosi e dirigenti del Kamza dopo la concessione di un calcio di rigore in favore degli ospiti al 95° minuto di gioco. La squadra è stata successivamente multata ed esclusa dal campionato.

L’associazione albanese degli arbitri richiede che le partite vengano controllate dalle forze dell’ordine, cosa che ad oggi non accade. Il blocco del campionato è dunque la diretta conseguenza di questi gravi fatti e non è stato annunciato fino a quando questa decisione rimarrà tale.

È arrivato anche il comunicato ufficiale della Federcalcio dell’Albania in merito a questo severo provvedimento: “La Federazione Calcistica Albanese rende noto che tutte le partite del campionato nazionale di calcio in programma questo fine settimana non verranno disputate a seguito della decisione presa dall’Unione degli Arbitri Albanesi di boicottare tutte le partite fino al ritorno della polizia di stato negli stadi. La FSHF esprime il massimo supporto a tutto l’organismo arbitrale in Albania e rispetta la decisione da loro presa. Cerchiamo la risposta di tutti per rimuovere definitivamente la violenza, per garantire la sicurezza pubblica negli stadi e come prerequisito fondamentale per avere una gara sana e negli standard.”

