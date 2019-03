Diretta Chievo-Milan: streaming, formazioni e quote – LIVE

Chievo-Milan, match valido per la 27esima giornata di Serie A, si disputerà Sabato 9 Marzo alle ore 20.30. Lo Stadio Marco Antonio Bentegodi farà da sfondo all’importante confronto tra la due formazioni.

Si prospetta una bella partita per l’anticipo serale del Sabato. Le due squadre sono entrambe a caccia di punti per raggiungere obiettivi nettamente diversi. Il Chievo di Di Carlo si trova attualmente in una situazione molto critica: 10 punti per i veneti e un ultimo posto difficile da recuperare. I dati parlano chiaro: una sola vittoria in campionato per i gialloblu, che dovranno fare i salti mortali in queste ultimi giornate a disposizione, per provare ad uscire dalla fatidica zona retrocessione. Nelle ultime tre partite giocate dalla formazione veneta, 2 sconfitte e 1 pareggio. Provare a vincere contro i rossoneri Sabato, sembra quasi un’utopia, anche perché la squadra di Rino Gattuso guarda con grande fermezza si suoi obiettivi.

I diavoli di Milano, dopo aver ottenuto il difficile successo contro il Sassuolo di De Zerbi con il risultato di 1-0 e, dopo aver conquistato il terzo posto, sorpassando i cugini nerazzurri, sperano di ottenere più successi positivi possibili per mantenersi in piena zona Champions. Quella contro il Chievo, potrebbe essere per il Milan, una tra le occasioni più semplici per mettere da parte punti importantissimi. Secondo Gattuso il funzionamento del tridente d’attacco rossonero, Suso-Piatek-Castillejo, potrebbe essere la carta d’imbarco per la vittoria.

Chievo-Milan: probabili formazioni

Milan (4-3-3) : Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo

Allenatore: Gattuso

Chievo (4-4-2) : Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Meggiorini

Allenatore: Di Carlo

Chievo-Milan: le quote del match

I bookmakers parlano chiaro riguardo la partita di Sabato tra Chievo e Milan. Assoluta favorita la squadra di Gattuso con la sua vittoria quotata a 1.56. Numeri completamente a sfavore per l’ultima in classifica e padrona di casa del match: vittoria del Chievo pagata 6.15 volte la posta in gioco. Nettamente più probabile è visto il pareggio tra le due formazioni quotato a 3.85. Il NoGoal sembra essere invece in leggero vantaggio rispetto al Goal, dato che lo scomparto offensivo del Milan è stato parecchio compatto negli ultimi tempi. NoGoal quotato a 1.77; Goal a 1.97.

Chievo-Milan: dove vederla in tv e streaming

Il match in questione potrà essere seguito in diretta ed esclusiva streaming sulla piattoforma DAZN.

