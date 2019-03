Arsenal-Manchester United: diretta streaming e tv, ecco dove vederla

Arsenal-Manchester United si disputerà Domenica 10 Marzo alle ore 17.30. La partita, valida per la 30esima giornata di Premier League, avrà luogo all’Emirates Stadium di Londra.

Assolutamente il big match del weekend di Premier League quello tra le due squadre, che andranno a contendersi il fatidico quarto posto. Difatti, l’Arsenal di Emery, attualmente quinta nella classifica di Premier a quota 57 punti, guarda i Red Devils dal basso, ad un solo gradino di distanza. Il Manchester occupa infatti il quarto posto, a quota 58 punti. Partita assolutamente decisiva quella di Domenica, che potrebbe decidere le sorti di entrambe le squadre riguardo l’ambita classificazione in Champions.

A proposito di Coppe Europee, i Gunners sono reduci da una pesante ed inaspettata sconfitta contro il Rennes nella partita d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Per un risultato di 3-1, l’Arsenal è stato completamente stanato dai francesi, che dopo l’espulsione di Sokratis, non hanno avuto nessuna pietà della squadra ospite. Sicuramente una batosta per il team di Emery, che dovrà dare il tutto per tutto nella partita di ritorno per provare ad accedere ai quarti e non lasciare il tutto campo nella competizione europea ai cugini del Chelsea.

Il Manchester di Solskjaer sta ancora godendo dell’euforia da Champions League dovuta alla grande vittoria contro il PSG, che ha sancito la classificazione degli inglesi ai quarti della competizione. Un magico 1-3 assolutamente inaspettato! Mai nessuna squadra era riuscita in tale impresa. Recuperare lo 0-2 subito in casa nella partita d’andata, è stato un vero miracolo per i Red Devils. E che adesso cercheranno in ogni modo di salvaguardare quel prezioso quarto posto in Premier. Non sarà certamente così facile dato che i Gunners non subiscono sconfitte in casa da ben otto partite.

E’ difficile quindi prevedere cosa accadrà nel match di Domenica tra Arsenal e Manchester, ma è certo che le due squadre non si lasceranno scappare così facilmente quei tre punti importantissimi. Aspettiamoci dunque una grande battaglia tra due grandi squadre.

Arsenal-Manchester United: dove vedere in tv o streaming

Il match in questione sarà visibile in tv in diretta ed esclusiva sul canale Sky Sport Football, o in alternativa in streaming su Sky Go e Now TV.

