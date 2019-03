Soliti Ignoti Special VIP: ospiti e anticipazioni del 9 marzo su Rai 1

Sabato 9 marzo andrà in onda una puntata speciale de I Soliti Ignoti, programma serale condotto da Amadeus. La trasmissione, in via eccezionale, andrà in onda in prima serata su Rai 1. Essa vedrà, come protagonisti, personaggi dello spettacolo.

Nell’attesa dell’inizio di Ballando Con le Stelle, storico reality condotto da Milly Carlucci, Amadeus allieterà il nostro sabato sera con delle Special Guest tutte da scoprire.

Tra gli ignoti di sabato 9 marzo ritroveremo l’attrice Diana Del Bufalo, Claudio Amendola, Gabirella Pession e tanti altri.

Soliti Ignoti Special VIP: ospiti 9 marzo, Paolo Vallesi

Ci sarà, inoltre, Paolo Vallesi, vincitore di Ora o mai più. Il programma, che si è appena concluso, ha visto come protagonisti cantanti ed ex stelle dello spettacolo. Le star hanno tentato di ritrovare il successo sfidandosi a colpi di microfono.

Anche in quel caso, per la seconda volta consecutiva, la conduzione era stata affidata ad Amadeus; simpatico presentatore molto amato dai telespettatori.

La puntata di Soliti Ignoti Special Vip si riempirà, dunque, il vuoto lasciato da Ora o mai più. La serata speciale si discosterà leggermente dal format a cui siamo abituati. La presenza stessa dei personaggi dello spettacolo fa presagire a momenti di musica, canto e tanto divertimento.

Soliti Ignoti Special VIP: anticipazioni sabato, puntata speciale Rai 1

Non mancheranno, infatti, le esibizioni musicali e canore dei nostri protagonisti.

Il nostro concorrente, il quale sarà svelato all’inizio della puntata, dovrà però cercare di non lasciarsi confondere dalle novità e dall’aria giocosa. L’obiettivo principale è comunque quello di abbinare mestieri o hobby alle giuste identità, senza esclusione di colpi.

Alla fine della trasmissione, ad attendere il concorrente, ci sarà il simpatico gioco del parente misterioso.

