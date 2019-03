C’è posta per te 2019: ospiti e anticipazioni del 9 marzo su Canale 5

Maria De Filippi, storica conduttrice di C’è posta per te, torna sabato 9 marzo con una nuova puntata, ricca di ospiti e storie da raccontare.

Nuovi protagonisti siederanno infatti sulle poltroncine rosse degli studi di Canale 5, tentando di riappacificarsi con un caro amico o con un parente con cui hanno avuto un disguido. Tra litigi, lacrime, abbracci e tanto altro, ci sarà comunque spazio per sorprese e super ospiti.

C’è posta per te 2019: ospiti 9 marzo, Canale 5

Tra le celebrities presenti nello studio di C’è posta per te, questo sabato, Francesco Monte e Gianluca Vacchi. Ultimo ma non meno importante, lo Special guest della serata sarà, Brando Bertrand.

Brando è il giovane modello, poco più che ventenne, apparso nel noto spot pubblicitario. Il ragazzo è diventato famoso, in particolar modo per il pubblico femminile, grazie all’ironica pubblicità che lo vede protagonista. Nello spot, Brando Bertrand, il quale è in compagnia di un agente immobiliare, si sveste completamente e inizia a girare nudo per casa.

Togliere i vestiti, mettersi comodi e concedersi una doccia calda dopo una dura giornata lavorativa è, come ben sappiamo, l’intento di ognuno di noi. Sentirsi a casa è infatti lo slogan della pubblicità di questa agenzia immobiliare.

C’è posta per te 2019: anticipazioni, Francesco Monte e Gianluca Vacchi

Altro ospite della serata è Francesco Monte. L’ex protagonista di uomini e donne, ben noto per la sua vivace vita privata e sentimentale, è stato protagonista di una spiacevole vicenda legata all’Isola dei Famosi.

Eva Henger, controparte dell’accesa questione denominata Canna gate, è stata spesso ospite negli studi di Domenica Live per raccontare la propria versione dei fatti. Francesco Monte, dal canto suo, ha sempre cercato di difendersi.

Il nome di Gianluca Vacchi, invece, negli ultimi giorni, si può leggere sulle copertine dei più rinomati giornali di gossip. L’eccentrico imprenditore, sabato 9 marzo, ci parlerà dunque della sua nuova fiamma, la modella Sharon Fonseca.

